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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس تعليم الكبار لـ صدى البلد : لدينا 27 فرعا منتشرة في أنحاء الجمهورية

صورة ارشفية
صورة ارشفية

قال الدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن مصر قادرة على التغلب على كل القضايا والتحديات الاجتماعية وعلى رأسها محو الأمية.

وأضاف محمد يحيى ناصف،خلال تصريحاته لـ صدي البلد ،  أن الهيئة لديها 27 فرعا منتشرين في أكثر 230 إدارة بـ10 آلاف إداري وهناك 50 ألف معلم للهيئة.

 

وأكد، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار، تسعى لمحو الأمية التكنولوجية الرقمية والثقافية مضيفا أن كل  محافظة وضعت خريطة زمنية لتحقيق المطلوب.

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وأوضح الدكتور محمد ناصف، أن محو الأمية تعتبر إحدى محاور رؤية مصر 2030، والتي اتخذت فيه الدولة المصرية خطوات كبيرة ، ساهمت في انخفاض مؤشر الأمية، وذلك بالتزامن مع التطوير الشامل لمنظومة التعليم، لافتا أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لم تغفل عن هذه القضية  حيث اهتمت هي الأخرى بالقضاء على الأمية، ومحاربة التسرب من التعليم، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أن هناك 5 ملايين متحرر من الأمية.

 

وأشار إلى أن علاج محو الأمية في مصر يبدأ بعلاج التسرب من التعليم، فوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تقوم بعمل مجهودات ضخمة بالتعاون مع الهيئة أبرزها إنشاء فصول الفرصة الثانية والمدارس البديلة المتواجدة في بعض قرى على مستوى المحافظات لسد منابع التسرب من التعليم والأمية، فالهيئة والوزارة يسيران معًا لتصبح مصر خالية من الأمية بأقرب وقت ممكن.

رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار الهيئة العامة لتعليم الكبار محو الأمية محو الأمية التكنولوجية

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