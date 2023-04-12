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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مدير تعليم الكبار بالشرقية: وضع خطة لمعالجة قضية الأمية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لقي عبدالله محمد سليم، مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية؛ لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد داخل محافظة الشرقية في حضور عمرو شعلان مدير عام الفرع السابق، متمنياً التوفيق له وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل فرع الهيئة بالشرقية.

وأكد محافظ الشرقية، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمعالجة قضية الأمية لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية قد تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه وتعيق عمليات التنمية المستدامة وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، مشيراً إلى أن المحافظة قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ خطة الدولة لمحو الأمية باعتبارها من أخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر وتتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية للقضاء عليها نهائياً.

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ومن جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية أنه تم وضع خطة عمل لتحسين مستوي أداء العاملين بالهيئة لمعالجة قضية الأمية تلك القضية القومية التي تعوق حركة التنمية والقضاء عليها نهائيا بالتنسيق والتعاون بين جهات العمل المختلفه للوصول إلى قرية بلا أمية.

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