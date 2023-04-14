حاول إخماد النيران.. وفاة مزارع في حريق بقنا

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة، لحظة وصوله مستشفى فاو بحرى، متأثرا بإصابته بحروق أثناء محاولته إخماد حريق اندلع فى حوش منزله بدشنا شمال قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، إخطارًا من مركز شرطة دشنا ، يفيد اندلاع حريق فى حوش منزل، نتج عنه مصرع على حسن محمد، مزارع 60 عاماً.

تبين أن النيران انتقلت من فرن بلدى، إلى كميات من القش والبوص، أدت إلى اشتعال النيران فى حوش المنزل، وأثناء محاولة المزارع السيطرة على النيران، تمكنت منه وأصابته بحروق متفرقة أدت إلى وفاته.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل المصاب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة لحظة وصوله المستشفى، فجرى تحويله إلى المشرحة، لوضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.