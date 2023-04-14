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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر ارتباط حلويات العيد بزيادة العصبية لدى الإنسان.. فيديو

صدى البلد

كشف الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، عن أسباب العصبية في رمضان، موضحًا أن هناك العديد من العوامل التي تسبب العصبية أثناء فترة الصيام خلال شهر رمضان المبارك.

 

وأضاف هندي خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة سر» المذاع على قناة صدى البلد،  أن من أهم الأسباب التي تؤدي إلى العصبية في رمضان تتمثل «نقص الحديد، نقص الفيتامينات، التوقف عن التدخين، عدم ضبط آلية الأكل والطعام، قلة النوم».

 

وعن حقيقة انتقال العصبية من شخص لآخر، أكد هندي، أن العصيبة مثل أي مرض معدوي ينتقل من شخص لآخر، ويمكن أن تسبب العديد من المضاعفات الخطيرة، مثل «السكتة الدماغية».

 

وأشار هندي إلى أن هناك حالة طلاق من كل 6 حالات طلاق في العالم تكون بسبب العصبية، كما أن من علامات القبول في العبادة سواء الصوم أو تلاوة القرآن، تغير سلوك الشخص للأفضل، وتقليل نسب العصيبة ليس في رمضان فقط بل طوال العام.

 

الإفراط في تناول حلويات 

وتابع: نهدر 35% من الطعام في رمضان ويجب أن ندرك القيمة الحقيقة لفريضة الصوم، كما أن المصريين استهلكوا نحو 70 ألف طن من اللحوم والدواجن في أول عشر أيام من رمضان.

وشدد هندي على الصائمين بضرورة الإفطار على أمر بها النبي صل الله عليه وسلم، والابتعاد عن التدخين لحظة أذان المغرب، كما أنه لا يوجد مانع من تناول القهوة بحد أقصى 4 كوب في اليوم.

وحذر من خطورة الإفراط من تناول حلويات العيد «الكعك، البسكويت، البيتي فور»، لأنها من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالعصيبة وتزيد من معدل السكر في الدم وتسبب ارتفاع نسب الدهون في الجسم، وتصيب الأشخاص بالسمنة.


وأكد هندي أن الإفراط في تناول حلويات رمضان يوميا، بجانب تناول حلويات العديد يزيد من معدل الإصابة بالأمراض المزمنة مثل «ارتفاع نسب السكر في الدم، ارتفاع ضغط الدم، زيادة الوزن، العصبية».

واختتم هندي حيثه قائلا: «هناك نوع من مرض الاكتئاب تصاب به السيدات يسمى اكتئاب العيد، ونظرا للأعمال الشاقة التي تنتظرها خلال أيام العيد، وتكون أكثر عرضة للعصيبة خلال هذه الفترة الفترة».


https://www.youtube.com/watch?v=Qhz5iNVB2L0

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