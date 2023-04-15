التسجيل بالبرامج التدريبية للعاملين بجامعة حلوان عبر هذا الرابط

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين واعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.



وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية .



وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج التدريبية الخاصة باعضاء هيئة التدريس عبر هذا الرابط :

https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.

ويتم تنفيذ هذه البرامج تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

جدير بالذكر انه قد نظم قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون مع اتحاد طلاب الكلية، أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة، ندوة للداعية مصطفى حسني بعنوان خواطر رمضانية، والتي لقت استحسانا وحضورا طلابيا واسعا.

واستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الداعية مصطفى حسني وأهداه درع الجامعة، مؤكدًا خلال لقائه به أهمية دور شباب الدعاة في تعريف الشباب بأهمية الاعتدال وحب الوطن ودورهم القوي في بنائه، بجانب الاهتمام بدينهم واتباع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم في حب موطنه.