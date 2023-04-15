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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. فصل الكهرباء عن 5 مناطق بمدينة دسوق بكفر الشيخ

شبكات الكهرباء
شبكات الكهرباء

تشهد مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ، اليوم، السبت، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء، وذلك لإجراء الصيانة الدورية في شبكات الكهرباء، طبقاً لما أعلنته هندسة كهرباء دسوق.

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وقالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم، هي: السنترال والبريد والبنك الأهلي ودحروج وشارع الشركات.

وأشارت إلى أن فصل التيار الكهربائي عن هذه المناطق والأحياء، ابتداءً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ظهراً، وذلك لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية اللازمة في شبكات الكهرباء.

يذكر أن قطاع الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء، يبذل جهوداً مضنية في أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المتوسط لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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