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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى.. 10 كلمات تجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة

دعاء ليلة القدر لأبي
دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى

يعد دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى  من أفضل البر للوالد، وأغلى ما يمكن إهداؤه للميت، حيث إن دعاء للميت عامة من الأمنيات العظيمة التي يرجوها الميت من أحبابه الأحياء ، فإذا كان دعاء للميت من شأنه تبديل قبره من حفرة من حفر النار إلى روضة من رياض الجنة، ويخفف عنه عذاب القبر، وبه يتجاوز الله تعالى عن سيئاته ويجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة، وفضائل أخرى ورحمات كثيرة تتنزل على المتوفي بسبب دعاء للميت، فما بالنا بإبن قرر ترديد دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى ، لا يمكن تصور ما قد يراه ذلك الأب المتوفي من النعيم في قبره، فالليلة فرصة للأموات كما هي للأحياء لا تعوض، حيث إنها ليلة الخامس والعشرين من رمضان والتي قد تكون ليلة القدر، فلا تحرم أبيك المتوفي من هذا الفضل. 

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دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى

تبدأ ليلة القدر 25 رمضان من مغرب اليوم السبت ، إلا أنه يمكنك ترديد دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى من اللحظة وحتى فجر غد الأحد ، حيث إنه  هو خير ما تهديه لوالديك هذه الليلة والتي توافق 25 من رمضان، فهنيئًا لمن أبره أبناؤه فيها بترديد دعاء ليلة القدر لأبي المتوفى ، ومن هذه الأدعية ما يلي:

• اللهم في ليلة القدر ارحمه  واجعله من الضاحكين المستبشرين بالجنة. 

• اللهم في ليلة القدر اعفو عن أبي إنك عفو كريم جواد تحب العفو فاعفو عنه وعن أموات المسلمين يا ذو الجلال والإكرام. 

• اللهم في ليلة القدر اجعل  قبره خير مسكن تغفو به عينه حتي تقوم الساعة ياعظيم.

• اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والأرض.

•  اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين.

• يارب أكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض يخير بين أبوابها الثمانية.

• اللهم اجعله من الغارسين من ثمار جنتك الشاربين من حوض نبيك والمحظوظين بشفاعته.

•  اللھم أظله تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقٍ إلا وجھك.

•  اللھم طيب ثراه وأكرم مثواه واجعل الجنة مستقره ومأواه.

• اللهم في ليلة القدر ارحم والدي وجميع موتى المسلمين. 

• اللهم  في ليلة القدر اجعله  في ظل ظليل و اجعل عن يمينه وعن شماله نورا حتى تبعثه آمنًا مطمئنًا.

• اللهم اجعل قبر أبي روضة من رياض الجنة.

• اللهم أرحم من توسدت أجسادهم الأكفان وأجعل قبورهم خير مسكن تغفو به أعينهم حتى تقوم الساعة وارحمنا إذا صرنا إلى ماصاروا إليه. 

• اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة، اللهم ارحمه ولا تطفئ نور قبره.

• يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال.

• اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

• اللهم اغفر واصفح عن ميتنا وباعد بينه وبين فتنة القبر واجعله روضة عليه مستبشرا بلقائك لا إله إلا أنت الغني عن التعذيب الغفور لمن ينيب.

• اللهم اغفر لابي وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

• اللَّهُمَّ إنَّ ابي في ذِمَّتِكَ وحَلَّ بجوارك، فَقِهِ فِتْنَةَ القَبْر ، وَعَذَابَ النَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ الوَفاءِ والحَمْدِ ، اللَّهُمَّ فاغفِرْ لهُ وَارْحَمْهُ ، إنكَ أَنْتَ الغَفُور الرَّحيمُ.

• اللهم اغفرله وارحمه ، واعف عنه وعافه،وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرامن داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار.

• يامن تجير المستجير ومنجي الغريق والمكروب، و منقذ البائس من الضيق والهموم نسألك إجارته و نجدته في قبره ورحمته وتسلية أهله وسلوانهم.

• يا الله أنت المحيي وأنت كذلك المميت، اللهم إنا لا نعترض على قضائك ونسألك أن تجعله نورًا وضياءً على ميتنا و من يسكنون قبره من قبله.

• اللهم أره منزله بجنتك، وأكرمه بحسن الصحبة والعمل الصالح الذي ارتضيته منه في حياته وسره وعلنه.

 

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