الأكاديمية المهنية تتيح الحصول على برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر زوم

أرسلت الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم ، خطاباً إلى المديريات التعليمية أعلنت خلاله الموافقة على تنفيذ برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر تطبيق زوم للمعلمين المساعدين الراغبين فى الحصول عليه بإعتباره أحد المتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الصلاحية للتعيين في وظيفة معلم أو ما يعادلها.

و وجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، جميع المعلمين المساعدين الموجودين على رأس العمل بضرورة الحصول على برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه يتم حجز برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد إلكترونياً عبر موقع فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين ، بعد دفع مبلغ 500 جنيه رسوم شاملة إصدار الشهادة.

وطالبت الأكاديمية المهنية للمعلمين، بإتباع إجراءات حجز برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد اعتبارا من 18 حتى 27 إبريل الجاري، على أن يتم عقد اختبار قبلى للمتقدمين إلكترونياً بأى فرع من فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين يوم 19 إبريل الجاري.

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إنه من المقرر أن يتم إتاحة برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد للمتقدمين بداية من 30 أبريل حتى بداية مايو المقبل من الساعة 3 مساءا عبر تطبيق زوم ، بإستخدام كلمة المرور المرسلة إلى المعلمين المتقدمين عبر صفحة الحجز الخاصة بموقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأضافت أنه فى حالة تعذر حصول المعلم على كلمة المرور يمكن الرجوع إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع له المعلم.

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه سيتم إتاحة المادة التدريبية الخاصة بـ برنامج التطبيقات التربوية للمعلم المساعد عبر صفحة الأكاديمية المهنية للمعلمين قبل الامتحان البعدي 7 مايو المقبل ، على أن يتم عقد الامتحان البعدي فى معامل فروع الأكاديمية المهنية للمعلمين خلال الفترة من 9 حتى 11 مايو المقبل.