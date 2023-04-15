نهى زكريا تكتب: كلمات ليست كالكلمات

«معذرة على الإطالة، لم يكن لدىَ وقتٌ للاختصار!»، إبرام لينكولن، الرئيس الأمريكى السابق.. إن اختصار الكلمات مهمة من يعلمون وعِلمهم لم يأتِ من فراغٍ، ولكنه أتى من خبرةٍ، وأشهر مَنْ اختصروا فى الصحافة المصرية هو الكاتب الكبير أحمد رجب، وكان يكتب "نص كلمة" يوميًا فى جريدة أخبار اليوم، فترى العرب والمصريين يشترون جريدة أخبار اليوم بسبب (النص كلمة)؛ و هى اختصارٌ دقيقٌ لأحداثٍ أو اختصارٌ لنصيحةٍ ولكن السر الأجمل من الاختصار هى سخرية حروف كلماته، وأعتقد أن الصحافة الساخرة علَّقت شريطها الأسود بعد وفاة الكاتب احمد رجب.

من المؤلِّفين الذين اختصروا كُتبًا فى "كلمات"؛ الراحل "الوحيد حامد"، وهو من أعظم الكُتَّاب، فهو الضاحك من شدة الوجع، وله من الكلمات الكثير مثل (يا اختشى كده ينفع وكده ينفع)، وهى كلمات جاءت على لسان الفنانة يسرا، ورغم أنها جُملة يعتقد البعض بأنها جملة للسخرية جاءت على لسان بائعة هوى، إلا أنها جملة عبقرية، فكلُّ شىءٍ فى الحياة جائز أو (ينفع)، كما قالت، إلا الموت، فهو الحقيقة التى فرضت نفسها على الجميع.



الفنان عادل أدهم، الشهير بشرير السينما، قال: "أنا الصباع اللى يُوجعنى.. ما عالجوش.. أقطعه"، وهى جملة أيضًا تُعبِّر فى إيجازٍ واختصار دقيق عن حقيقة حاصلة، فالإنسان القوى يبدأ جبروته من قوته على نفسه.. أيضًا (كلنا فاسدون) التى قالها العبقرى أحمد زكى عندما كان يعمل محاميًا فى فيلم (ضد الحكومة)، ورغم أنها مكونة من كلمتين فقط إلا أنها شرحٌ لمعنى لا يفهمه الكثير، فالسلبية فساد، والإنسان السلبى لا ينطق الحق إن سمعه، لذا دخل فى دائرة كاتم الشهادة، وشاكلته سببٌ فى وجود تُربة خصبة للفساد، وجملة "كلنا فاسدون" تعنى أن الفساد لا يُمكن تركيبه إلا بالجميع، الصغير قبل الكبير، وفى هذا المشهد العبقرى يُؤدى "زكى" دوره بإتقانٍ شديدٍ، خاصةً (بعينيه) فهى باكية، نادمة، تظهر فيها مرارة كأس شربه بعد أن أذاق منه الآخرين.



وأيضًا فيلمه الرائع "البيضة والحجر" عندما قال (أُحارب الغلاء بالاستغناء)، والاستغناء (قوة وعلاج) لكثير من مشاكلنا، وقديمًا قال الدكتور مصطفى محمود "نحن البشر نأكل مثل الوحوش، فقليلٌ من طعامنا يكفينا للعيش"، والطعام هنا للعيش وليس للمتعة ويُمكننا (الاستغناء) عن كثيرٍ من طعامنا؛ لنحيا حياة بنى البشر.



(كلمة بحبك عقد)؛ قالها الفنان أحمد زكى أيضًا فى فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وهى جملةٌ لو عَرف الجميع معناها ما انكسر قلبٌ ولا بكت عينٌ.



وأضاف الفنان محمود عبد العزيز جملته الشهيرة فى فيلم الكيت كات (أنا بشوف أحسن منك فى النور وفى الضلمة)، وكان كفيف البصر، والجملة تعنى أنه لا يكفى أن تكون مُبصرًا لترى الحقيقة، فالحقيقة تحتاج لحواسٍ أخرى وعقلٍ لتكتمل تركيبة المعرفة، "دقيقة واحدة يانواااااااااال تُحدِّد مصير أمم"، جُملةٌ قالها الفنان زكى رستم، وهى تعبيرٌ عن معنى كلمة (دقيقة)، فهى كلمةٌ ممكن أن ينتهى أو يبدأ فيها عمر إنسان، دقيقة واحدة ممكن أن يعيشها الإنسان بشكلٍ تجعله يحيا عليها باقى عمره.



(الإنسان ممكن يغلط فى حالة واحدة بس؛ لو فكَّر بقلبه...)، زكى رستم فى فيلم نهر الحُب، فالويل كل الويل لمن تحكَّم قلبه فيه دون عقله.

حقيقى إنها كلمات .. ولكن ليست كالكلمات..