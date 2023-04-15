الجيش السوداني : نحارب قوات متمردة تريد السيطرة على المواقع الاستراتيجية

نشرت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانا تفصيليا بشأن الأحداث الجارية والذي جاء نصه كالتالي: «الى جماهير شعبنا الابي تتواصل حلقات التامر والعدوان على بلادنا من قبل القوات المتمردة على الدولة وعلى السيادة الوطنية ويخوض ابناؤكم في القوات المسلحة منذ صباح اليوم معركة الحق والكرامة الوطنية ويبذلون دماءهم الغالية رخيصة في سبيل الكرامة الوطنية وسننتصر باذن الله.

وجاء في البيان أيضا :"تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدوء الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع انحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بمافيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر السيد رئيس مجلس السيادة وستخيب مساعيهم الآثمة وتتكسر امام عزم وارادة وجسارة ابنائكم في القوات المسلحة الجنة والخلود لشهدائنا الابرار عاجل الشفاء للجرحى عاشت بلادنا حرة وأبية عاشت قواتنا المسلحة درعا وحصنا للبلاد الله اكبر والعزة للوطن».