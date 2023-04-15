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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لطفي لبيب يقبل يد إلهام شاهين خلال احتفالات عيد القيامة المجيد

لطفي لبيب يقبل يد
لطفي لبيب يقبل يد إلهام شاهين

حضرت الفنانة إلهام شاهين قداس عيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ضمن لفيف كبير من الحضور لتقديم التهنئة بعيد القيامة المجيد.  

وفي لفتة إنسانية استقبل الفنان الكبير لطفي لبيب زميلته الفنانة إلهام شاهين مقبلا يدها خلال الاحتفالات.

قداس عيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية

ترأس الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر احتفالات عيد القيامة المجيد من الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، بحضور قيادات الطائفة وعدد من رجال الدولة والوزراء والشخصيات العامة والدبلوماسيين.

وقال الدكتور القس إندريه زكي، في كلمته خلال الاحتفال، السيداتُ والسادةُ الحضورْ، بالأصالةِ عنْ نفسي وبالإنابةِ عنْ أعضاءِ المجلسِ الإنجيليِّ العامّ ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليَّةِ بمِصْرَ، وهيئةِ الأوقافِ الإنجيليَّةِ، ورابطةِ الإنجيليّينَ بمِصْرَ، أتقدَّمُ لكمْ جميعًا بخالصِ التهنئةِ بعيد القيامة المجيد، كما أتقدم بالتهنئة أيضًا لكل إخوتنا المسلمين بشهر رمضان المعظم، وقرب حلول عيد الفطر المبارك، أعاد الله هذه الأيام المباركة على بلادنا وعلى جميع المصريين بالخير والبركة.

قداس عيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية

وأضاف، اسمحُوا لي بدايةً أنْ أشكرَ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي، لكلِّ ما يبذلُه من مساعٍ جادةٍ في خدمةِ وطنِنا العزيزْ. والعمل الجاد الدؤوب في مختلف المجالات والأصعدة، وفي جميع أنحاء البلاد، للنهوض ببلادنا العزيزة، ورغم التحديات التي تشهدها دول العالم بأسرها، تواصل مصر مسيرة التنمية بخطى ثابتة نحو المستقبل، تحت ظل قيادة حكيمة ومخلصة، وشعب واعٍ محبٍّ لوطنه.

قداس عيد القيامة في الكنيسة الإنجيلية

وقدم زكي الشكر للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب  الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق  رئيس مجلس الشيوخ  الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد، والفريق أول محمد زكي  - القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي  الذي أرسل برقية تهنئة رقيقة بالعيد، وفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الذي أناب عن فضيلته، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر، وقداسة البابا تواضروس الثاني  بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية  الذي أوفد كلًّا من الأنبا أكليمنضس، الأسقف العام، والقمص سرجيوس سرجيوس، وكيل عام البطريركية، والأستاذ جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، للتهنئة بالعيد، كما شكر اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية  الذي أرسل برقية تهنئة بالعيد.

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إلهام شاهين عيد القيامة الفنانة إلهام شاهين قداس عيد القيامة الكنيسة الإنجيلية

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