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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشياء خبيثة .. أحمد موسى يطلق تحذيرا على الهواء

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى،  على تطورات الأوضاع في السودان والمواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

 

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ما يحدث في السودان يهم كل مواطن عربي ".

 حذر الإعلامي أحمد موسى من أشياء خبيثة تستهدف مصر، قائلا:" لازم نتعامل بمنتهى الوعي والمسؤولية وهناك أشياء خبيثة  على مدار الساعات الماضية، ونحن على علم بأهداف نشر بعض الصور والفيديوهات من السودان ".

وتابع الإعلامي احمد موسى " على المصريين ان يكونوا على ثقة في القيادة المصرية والقوات المسلحة المصرية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" القوات المسلحة المصرية أصدرت بيان للتأكيد على تواجد قوات مصرية في السودان لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان ".

أحمد موسى السودان مصر القوات المسلحة اخبار التوك شو

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