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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر بمناسبة عيد القيامة المجيد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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ووجه محافظ الغربية خالص التهاني القلبية إلى أقباط مصر عامة وأقباط الغربية بصفة خاصة، مؤكدا عمق العلاقة بين نسيج الوطن الواحد، مشيراً إلى تصادف هذا العام لاحتفال الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مع احتفال المسلمين بعيد الفطر المبارك، داعياً المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبات على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات ومزيد من التقدم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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ورحب الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمحافظ الغربية وجمعه الكرام،  والذي يحرص دائما على مشاركتنا الاحتفالات والمناسبات المختلفة، كما أشار إلى اللمسة الطيبة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوزيع الهدايا على المصلين والأطفال في كافة الكنائس بمحافظات مصر.

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