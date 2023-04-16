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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء المصابين في حادث انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

حادث ميكروباص بكفر
حادث ميكروباص بكفر الشيخ

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور وائل أبو المجد، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين الـ 8، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق «دسوق/ كفر الشيخ» الجديد الجاري إنشاؤه.

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في كفر الشيخ

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بكفر الشيخ

وتابع محافظ كفر الشيخ، الحادث الذي تعرض له 8 أشخاص لانقلاب سيارة ميكروباص على طريق «دسوق/ كفر الشيخ» الجديد الجاري العمل به، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

وتبين إصابة على محمد، 50 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وشقيقه عبد الغفار 54 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وآية حسن، 18 عاماً، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسعدية السيد، 36 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كما أصيب عماد محمد، 44 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وسام مسعود، 22 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وعلياء حامد، 19 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، معتز عبد المقتدر، 57 عاماً، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد.

كفر الشيخ وزارة الصحة حادث انقلاب سيارة محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين حادث انقلاب ميكروباص جمال نور الدين

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