خلال جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يتفقد المشروعات الخدمية ويوقف بناء مخالف

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تعليماته بوقف حالة بناء مخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ذلك.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، تفقد خلالها عدداً من الأعمال الجارية، لتوسعة الطرق ورصف الشوارع الداخلية والرئيسية، موجهاً بإزالة عدد من الإشغالات.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، واللواء حسام الشيخ، مدير مواقف كفر الشيخ.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ كوبري القنطرة الأعمال الجارية، لتوسعة شارع الخليفة المأمون، إضافة لشارع عبد الهادي راضي، لبدء تشغيل الكوبري، وتحويل طريق الصوالحة اتجاه واحد، للقادمين من وسط كفر الشيخ عبر شارع عبد الهادي راضي، لاتجاه المحلة والحامول وبيلا، وطريق القنطرة المطل على البحر للقادمين من المحلة وبيلا والحامول، لوسط مدينة كفر الشيخ.



وشملت جولة محافظ كفر الشيخ، تفقد أعمال تبطين ترعة ميت يزيد، وترعة الشاكرية، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، ليتم تبطين بقية الترع بالمراكز، مؤكداً أنه تم تبطين 395 كيلو متراً من الترع.

IMG-20230416-WA0120

IMG-20230416-WA0121

IMG-20230416-WA0122