تشكيل مانشستر يونايتد أمام نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - لينديلوف - ماجواير - دالوت

خط الوسط: كاسيميرو - برونو - أنتوني - سابيتزر - سانشو

خط الهجوم: مارسيال

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فريق نوتنجهام فورست في المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.