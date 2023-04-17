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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

راديو جامعة عين شمس يواصل برامجه خلال رمضان.. اليوم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

بدأ راديو جامعة عين شمس، في بث موسم رمضاني جديد يضم مجموعة من البرامج التي تتناسب مع الأجواء الرمضانية لعام ٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات ورئيس مجلس إدارة الراديو والدكتورة فاطمة القليني المستشار الإعلامي الراديو، والدكتورة عالية عبد العال رئيس وحدة الاستوديو والإعلام بالكلية ومديرة راديو عين شمس و مروة صالح المدير التنفيذى لراديو عين شمس ، وحنان علاء مسئول البرامج بالراديو.

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يقدم الراديو مجموعة من البرامج الرمضانية منها:
* برنامج " ياميش " : وهو برنامج اجتماعي رمضاني يتم بثه مباشر يقدمه اثنان من المذيعين يتناول العديد من الموضوعات الاجتماعية والترفيهية والعامة، وهو يذاع ثلاثة ايام فى الاسبوع يتناول كل حلقة موضوعات مختلفة منها:
"رمضان المحروسة " تقديم : (سارة المنياوي - أروى )
"رمضان من كام سنة "  تقديم : (بيشوى ایلیا - می حنفی
"في رمضان " تقديم : (هند عبد الراضي - حسين شكرى - سلوى احمد) ،
يذاع يوم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة ٣ عصراً، ويعاد يوم الاثنين والاربعاء والجمعة الساعه 11 مساءً.
* برنامج " الخيمة الرياضية " برنامج رياضي يهتم بالشأن الرياضي المحلى والعالمى ويستضيف شباب جامعي مهتم بالرياضة من داخل الجامعة وخارجها.

تقديم : محمد عبد الهادي - محمد عصام
يذاع يوم السبت الساعة ٣ عصراً ، ويعاد يوم الثلاثاء الساعه 12 صباحاً.

* برنامج " من قلب المحنة " برنامج دينى يقدم الابتلاءات التي تعرض لها الأنبياء والتي تم تعويضهم بها من الله، تقديم : منه مجاهد ، منه خليفة.  يذاع يومياً : الساعة 6 المغرب ، ويعاد الساعه 12 ظهرا.

* برنامج " رمضان كريم " : برنامج ثقافي يظهر أشهر علامات الثقافة المصرية الشائعة في رمضان.

موسم رمضاني جديد رئيس مجلس إدارة الراديو كلية البنات جامعة عين شمس راديو جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس

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