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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بتجارة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تعلن إدارة التعليم المفتوح والمدمج  بتجارة جامعة عن شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن التسجيل لدور مايو للعام الجامعي 2022 _2023.

وأكدت، أنه يجب على طلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج جميع المستويات سرعة التوجه إلى إدارة شئون طلاب التعليم المفتوح بالكلية لاستكمال إجراءات التسجيل وإحضار صورة من إثبات الشخصية.

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وكان قد أنشئت كلية التجارة  جامعة عين شمس فى يوليو عام 1950 بموجب القانون رقم 93 الخاص بإنشاء جامعة عين شمس ( إبراهيم باشا الكبير) ، وكان نواتها المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية.

المعهد أنشئ فى عام 1942 للتخفيف من عبء التعليم الجامعى بكليتى التجارة بالقاهرة والإسكندرية، وكان يقبل حملة شهادة إتمام الدراسة الثانوية (القسم الخاص) ويمنح درجة البكالوريوس فى العلوم المالية والتجارية ومدة الدراسة أربع سنوات.

ومع أن الكلية امتداد للمعهد إلا أن خطة الدراسة بها قد تطورت تطورًا ملحوظًا بإيجاد التناسب المنشود بين الدراسات النظرية والتطبيقية.

وبدأت الدراسات العليا بالكلية عام 1952 بنظام الدبلومات المؤهلة للتسجيل لدرجة الدكتوراة فى مجالات إدارة الأعمال والمحاسبة ،ثم تطورت إلى نظام الماجستير والدكتوراة .

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