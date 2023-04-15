إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس.. صور

نظمت كلية البنات جامعة عين شمس حفل إفطار جماعى داخل حرم الكلية و بحضور الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات و الدكتورة هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة.



واشتمل الحفل الرمضاني على عدة فقرات منها التنورة و بعض الفقرات الرمضانية الجميلة.



وأشادت عميدة الكلية بحسن تنظيم حفل الإفطار الجماعي والذي حضره عدد كبير من أساتذة الكلية والهيئة المعاونة من مختلف أقسام الكلية.

.إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس

.إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس

.إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس

.إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس

.إفطار جماعي لكلية البنات جامعة عين شمس



و أكدت الدكتورة أميرة يوسف حرص إدارة الكلية على التواصل المستمر مع الأساتذة و الهيئة المعاونة ومشاركتهم مختلف المناسبات بهدف جمعهم على مائدة واحدة لخلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بينهم .



فى نهاية الحفل قدمت العميدة التهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعية المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كما هنأتهم بقرب حلول عيد الفطر المبارك .