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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلام القاهرة تنظم كورساً للتقديم التليفزيوني .. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .


وأوضح مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامى، أن كورس التقديم التليفزيوني يؤهل الطالب لدخول اختبارات المذيعين والتعايش مع الكاميرا والتواصل مع الجمهور.

وكما يُساعدهم الطلاب أيضًا في التواصل الجيد والحضور وبناء الشخصية واللغة ومداخل الإقناع والتأثير .

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كلية الإعلام جامعة القاهرة

 

على الجانب الآخر، أعلنت الدكتورة حنان جنيد عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة ، عن افتتاح المعرض الخيري للملابس لطلاب كلية الاعلام والدراسات العليا للتربية .
وأوضحت الدكتورة حنان جنيد، أن افتتاح المعرض الخيري بجامعة القاهرة بمقر كلية الدراسات العليا للتربية .

ويأتي تنظيم المعرض في إطار اهتمام الجامعة وكلياتها بتعزيز  نشر ثقافة التكافل في المجتمع الجامعى لدى شباب الجامعة ، وانطلاقا من المسئولية المجتمعية التي تتبناها  كلية الاعلام وكلية الدراسات العليا للتربية تجاه أبنائهم من الطلاب، حيث يقدم المعرض منتجات للطلاب بجودة عالية وأسعار رمزية من ملابس وغيرها.

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