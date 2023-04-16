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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 
أعلنت جامعة عين شمس تفاصيل جائزة الأمير ماهيدول“جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب  والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.


لمزيد من المعلومات: يرجي زيارة موقع الجائزة على الرابط
http://www.princemahidolaward.org/nomination-submission/
• آخر موعد للتقدم هو 31/5/2023.
للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

تفاصيل جائزة الأمير ماهيدول جامعة عين شمس موقع الجائزة

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