أخبار التعليم.. هندسة حلوان تطلق رحلات علمية.. وتعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بتجارة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

غلق باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب" ووظيفة "ملحق ثقافي"... اليوم

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقدم لوظيفة "ملحق ثقافي مدير مكتب" ووظيفة "ملحق ثقافي" ويشمل الإعلان طلب "ملحق ثقافي – مدير مكتب" بالمكاتب الثقافية المصرية بالخارج في الدول التالية: "موسكو/ روسيا الاتحادية – بكين/ الصين – مونتريال/ كندا – مدريد/ أسبانيا- لندن/ المملكة المتحدة- روما/ إيطاليا".

هندسة حلوان تطلق رحلات علمية للطلاب

اعلنت كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية اطلاقها رحلات علمية لطلاب الكلية ، في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

.تعليمات عاجلة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بتجارة عين شمس

تعلن ادارة التعليم المفتوح والمدمج بتجارة جامعة عن شمس، عن تعليمات هامة لطلاب التعليم المفتوح والتعلم المدمج بشأن التسجيل لدور مايو للعام الجامعي 2022 _2023.

جامعة حلوان تعلن القوائم النهائية للمرشحين لعمادة كلية التجارة

كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم اليوم الأحد 16 أبريل.

جامعة عين شمس تكشف تفاصيل جائزة الأمير ماهيدول التايلاندي 2023

أعلنت جامعة عين شمس تفاصيل جائزة الأمير ماهيدول“جد الملك الحالي زاما العاشر” تحت عنوان (Prince Mahidol Award 2023)، وذلك في مجالي الطب والصحة العامة، حيث تقدم الجائزة للمؤسسات او الأفراد أو مجموعات العمل الذين لديهم إسهامات متميزة في هذين المجالين، وتبلغ قيمة الجائزة 100.000 دولار أمريكى.

إعلام القاهرة تنظم كورساً للتقديم التليفزيوني .. تفاصيل

أعلن مركز التدريب والتوثيق والإنتاج الإعلامى بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم كورس للتقديم التلفزيوني خلال الفترة المقبلة .