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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لتحقيق التواصل الدائم والمجتمعي.. هندسة حلوان تطلق رحلات علمية للطلاب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كلية الهندسة بحلوان بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية اطلاقها رحلات علمية لطلاب الكلية، في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية.

ويحري  تنظيم الرحلات تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة،  الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

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جدير بالذكر انه قد شهد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، المهندس هاني ضاحي رئيس شركة وادي النيل للمقاولات ووزير النقل والمواصلات الأسبق، أعمال بدء الحفر بالمجمع الطبي بالجامعة، والذي يضم مستشفى جامعيًا "تعليمي ،اقتصادي" بالإضافة إلى مستشفى للطلبة.

وأكد "قنديل"  على أن هذا المشروع يأتى نظرًا للحاجة الملحة لاستكمال توفير متطلبات كلية الطب، بالإضافة إلى توفير احتياجات الجامعة الطبية والتعليمية، حيث يوفر هذا المشروع المهم والحيوى الاحتياجات الضرورية اللازمة لتعليم وتدريب الطلاب بشكل يربط العلم النظري، بالإضافة إلى ما سيوفره المجمع من إمكانات علاجية لسكان منطقة حلوان.

كلية الهندسة بحلوان كلية الهندسة رحلات علمية لطلاب الكلية جامعة حلوان المجتمع المحيط المؤسسات الصناعية

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