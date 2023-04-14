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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد..جامعة حلوان تعلن نتيجة البت في طعون مرشحي منصب عميد كلية التجارة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

كشفت جامعة حلوان أن البت في الطعون وإعلان الأسماء النهائية للمتقدمين على عمادة كلية التجارة وإدارة الأعمال يتم  يوم الأحد 16 أبريل المقبل.

وأوضحت ادارة جامعة حلوان إلى أن موعد المقابلات الشخصية للمرشحين الذين سيتم قبولهم بالترشح لمنصب عميد كلية التجارة لم يتم تحديده حتى الآن  وسيتم ذالك بعد اعلان القوائم النهائية للترشح و ظهور نتيجة الطعون.

وقد كشفت جامعة حلوان انه تم اليوم   غلق باب تقديم الطعون في تمام الساعة الـ 2 ظهرًا،  وذالك ذلك يأتي تحت رعاية و اشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

جدير بالذكر انه قد استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل إفطار رمضاني، في أجواء تعم بالفرحة والبهجة فى ظل الشهر الكريم  وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، تميز بالأجواء الرمضانية الودية .

في كلمته أكد وزير الشباب والرياضة على أن الرياضة والأنشطة الاجتماعية تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز الروح الرياضية والتلاحم الاجتماعي بين أفراد المجتمع، واختتم كلمته بتقديم التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، داعيًا الجميع إلى الاستمتاع بأجواء هذا الشهر الفضيل وتعزيز قيم الأخوة والتسامح والتعاون فيما بينهم.

ورحب الدكتور السيد قنديل بوزير الشباب والرياضة، مؤكدا  أن الجامعة تسعى بجدية إلى توسيع دائرة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية التي تقام داخل حرم الجامعة، لأنها تعتبر جزءًا هامًا من تعليم الطلاب وتنميتهم بشكل شامل، حيث تلتزم الجامعة  بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وأنها لن تدخر جهدًا في دعم وتشجيع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية في الجامعة.

 

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