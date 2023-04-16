ميدو: محمد صلاح نجح في أن يكون أفضل لاعب بتاريخ مصر.. فيديو

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتحب الوطني الأسبق، أن النجم العالمي محمد صلاح اجتهد وعمل على نفسه، حتى نجح في أن يصبح أفضل لاعب في تاريخ مصر.

وقال ميدو، خلال لقاء له لبرنامج “العرافة”، عبر فضائية “النهار”، أن محمد صلاح خلال السنوات الأولى من احترافه، لم يكن لديه كاريزما، مثل تلك الفترة، خاصة أنه نجح في أن يطور من نفسه.

وتابع نجم الزمالك والمنتحب الوطني الأسبق، أن محمد صلاح نجح في أن يطور من عقليته الاحترافية، واجتهد داخل الملعب وخارجه، مؤكدا أنه لم اهاجم محمد صلاح مطلقا، أو اقلل منه.

أنا نجحت في خوض تجربة احترافية مميزة

وأشار ميدو إلى أنه أنا نجحت في خوض تجربة احترافية مميزة منذ صغري، حتى وصلت أنه استطلعت أن أكون ضمن أفضل 10 مهاجمين في العالم.