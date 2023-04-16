بعد قرار إيقافه.. موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء المغربي

تعرض محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الإيقاف لمدة 12 مباراة عن الفريق وفقًا لقرار لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الرجاء المغربي، يوم 22 أبريل القادم، ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موقف كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الرجاء

قررت اللجنة إيقاف كهربا ١٢ مباراة في المسابقات التي ينظمها اتحاد كرة القدم أو رابطة الأندية، وغرامة مليون جنيه تسدد خلال شهر، ما يعني مشاركته بشكل طبيعي مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا؛ لكونها بطولة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

يُذكر أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 52 ألف مشجع في مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا.