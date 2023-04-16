الجيش السوداني: الوضع الميداني تحت السيطرة وقوات التدخل السريع استسلمت

قال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد نبيل عبد الله، إن القوات المسلحة تتعامل وفقا لقواعد الاشتباك والقانون الدولي، وتدير الموقف باتزان ومهنية وثبات.

وأضاف متحدث الجيش السوداني، في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الكثير من مقرات الدعم السريع باتت تحت سيطرة القوات المسلحة، وأن الميليشيا لم تضع يدها على أي من المواقع التي أشاعت أنها استولت عليها.

وذكر العميد نبيل أن الميليشيا تضخمت وتوسعت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وضمت العديد من الجنود، لكن الجيش السوداني لديه المقدرة والطريقة المناسبة في التعامل معها.

الموقف تحت السيطرة

وأكد المتحدث أن الموقف تحت السيطرة تماما، سواء من الاستيلاء على مواقع الميليشيات في مدن عديدة مثل الخرطوم والقضارف وكادوقلي‎ وكسلا وبورتسودان والأبيض، حيث استسلمت قوات التدخل السريع، وسلمت مواقعها لقائد المنطقة العسكرية في كل مدينة.

ولفت المتحدث إلى أن الجيش السوداني يتعامل مع المتغيرات والمستجدات على الأرض، أما المبادرات الدبلوماسية فهناك أجهزة أخرى في الدولة مخولة بدراستها والتفاوض بشأنها.