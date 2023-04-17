أخبار التعليم.. بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان...رسميا.. عيد الفطر يوم الجمعة فلكيا..3 سنوات بدلا من 4.. هل يتم تعديل سنوات الدراسة بكليات التربية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التوظيف بجامعة عين شمس ينظم جلسة تعريفية لطلاب الحقوق لتأهيلهم لسوق العمل

نظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس جلسة تعريفية لطلاب كلية الحقوق ، بالشراكة مع شركة MPL وهي مؤسسة تعليمية رائدة تأسست عام 2015 بهدف تقديم برامج تدريبية قانونية متميزة لكل من الأفراد والشركات من أجل تعزيز معرفتهم القانونية وخبراتهم العملية .

بيان عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تنسق بشكل دائم ومتواصل مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج للاطمئنان على سلامة البعثة التعليمية المصرية، البالغ عددها ١٥١ مدرس وإداري، وأوضاع الطلاب المصريين بدولة السودان الشقيق، وذلك نظرا لتطورات الأحداث الراهنة هناك.

أستاذ فلك يكشف عن أماكن تشهد كسوف الشمس يوم الخميس المقبل

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نشهد كسوف الشمس يوم الخميس الموافق 20 أبريل الموافق 29 رمضان، و الكسوف الهجين للشمس سوف يتفق توقيت وسطه مع إقتران شهر شوال لعام 1444 هـ (هلال عيد الفطر).

التعليم العالي: تذليل العقبات أمام الطلاب الوافدين وتسهيل إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية

قال الدكتور شريف صالح القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، إن الدولة تعطي اهتماما كبيرا لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، إلى جانب العمل على جذب المزيد من الطلاب للدراسة في مصر، مشيرا إلى أن مبادرة ادرس لها دور مهم في جذب الطلاب، إلى جانب العديد من السياسات الجاذبة للطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية.

رسميا.. عيد الفطر يوم الجمعة فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر بيان رسمي الآن، مواعيد عيد الفطر المبارك ومواعيد صلاة العيد، ومواعيد إنتهاء شهر رمضان المبارك، فلكيآ.

لأول مرة..تعليم الكبار انخفاض نسبة الأمية لـ 24.2%بمصر

قال الدكتور محمد يحيى ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن الجامعات المصرية شريكا رئيسيا للهيئة، وخاصة أنها تتمتع بوجود قوى بشرية كبيرة متمثلة في أعداد الطلاب الملتحقين سنويًا، وكذلك أساتذة الجامعات المتخصصين الذين يقومون بتدريب الطلاب على كيفية المشاركة في المشروع، وحيث إن تكليف الطلاب بمحو أمية عدد معين كشرط للتخرج الأمر الذي معه جعل مشاركة الجامعات أصبحت من أهم الشركاء .

3 سنوات بدلا من 4.. هل يتم تعديل سنوات الدراسة بكليات التربية؟..مسئول يوضح

قال مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إنه ليس هناك أي قرار نهائي صدر حول تعديل نظام الدراسة بكليات التربية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه جارٍ إعداد التعديلات في اللوائح بكليات القطاع التربوي وذلك بجميع جامعات الجمهورية.

خبير تعليم: النظام المتبع الآن بكليات التربية باعتبارها 4 سنوات هو الأفضل

تقليل مدة الدراسة في كليات التربية لتصبح 3 سنوات والرابعة للتدريب، قرار يبدو أنه على وشك التطبيق حيث كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن تفاصيل إجراء تعديل في نظام الدراسة بـ كليات التربية على مستوي الجمهورية وتعديل لوائح كليات القطاع التربوي في جميع جامعات الجمهورية.

اتحاد طلاب جامعة القاهرة ينظم حملة للتبرع بالملابس بمناسبة عيد الفطر

قال الطالب عبدالله عرمش رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة، إن الاتحاد أطلق حملة توعوية بالتعاون مع بنك الكساء المصري بمناسبة اقتراب عيد الفطر المبارك، للتبرعات بالملابس.