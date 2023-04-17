محافظ الجيزة يتفقد أعمال إنشاء موقف سرفيس ناهيا بـ بولاق الدكرور

قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بجوله ميدانية مسائية لمتابعه مراحل العمل الجارية وانتظام تشغيل مواقف السرفيس والنقل الجماعي بمناطق ناهيا ببولاق الدكرور وارض اللواء بحي العجوزة وبمحيط محطه قطارات بشتيل بمنطقة الصفطاوي بشمال الجيزة.



تفقد اللواء أحمد راشد أعمال إنشاء موقف السرفيس بمنطقه ناهيا اسفل محور الفريق كمال عامر بحي بولاق الدكرور حيث تم البدء في الأعمال الإنشائية للموقف لخدمة المواطنين وتوفير خطوط سير للتسهيل عليهم ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخلة.



وشدد محافظ الجيزة علي ضرورة سرعه إنجاز الأعمال ووفقا للمواصفات المحددة مع مراعاة توافر المعايير الخدمية للمواطنين كمقاعد الجلوس ونقاط الخدمة ودورات المياه ومحال تجارية.



كما تفقد محافظ الجيزة موقف سرفيس ارض اللواء بحي العجوزة المقام حديثا مؤكداً ان المحافظة تسعي نحو اقامة عددا من مواقف السرفيس بالعديد من القطاعات لخدمة المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية لما تنجم عنها من اعاقه للحركة المرورية وتعكس مظهرا غير حضاري ولإحكام السيطرة على منظومة العمل.



كما تفقد محافظ الجيزة موقف الاقاليم الجديد بالمنطقة اسفل محور الفريق كمال عامر بامتداد موقف ارض اللواء حيث حرص المحافظ علي الاستماع الى اراء المواطنين للاطمئنان على انتظام العمل داخل الموقف وابرز المعوقات التي تواجههم.



وكلف اللواء أحمد راشد رئيس جهاز السرفيس ورئيس حي شمال بإزالة موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الصفطاوي ومنع تواجد أي مواقف عشوائية بمحيط المنطقة.



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان وايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس ونجوي السعيد مدير مديرية الطرق وياسر سامي واشرف بكر وعبد الله نور رؤساء أحياء العجوزة وشمال وبولاق وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة ومحمد جمال مدير إدارة التسويق.