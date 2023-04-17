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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

قام  إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة مطرانية طموه بمركز أبو النمرس.

وكان في استقباله نيافة الانبا صمويل أسقف طموه توابعها والقمص كيرلس صبحي سكرتير عام المطرانية والقس باسبليوس سمير كنيسة العذراء بترسا والقمص موسي سيدهم كنيسة الملاك بالمعصرة.

وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد ونقل نائب المحافظ تهنئه السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للأنبا صموئيل بمناسبة عيد القيامة المجيد مؤكدا قوة الشعب المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وقوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري علي مختلف العصور.
مشيرا إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته ومن جانبه أعرب نيافة الأنبا صموئيل عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوهلمقر المطرانية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.
كما أعرب نائب المحافظ عن سعادته البالغة علي الفرحة التي تعم مصر كلها هذه الأيام بمناسبة أعياد الأخوة المسيحين والتي تأتي بالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك.
مشيرا إلي أن مصر ستظل دائما هي بلد المحبة والأمان، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وجيشا وشرطة وقيادة.
رافق نائب المحافظ، خلال الزيارة اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس.

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نائب محافظ الجيزة محافظ الجيزة مركز أبو النمرس رئيس مركز أبو النمرس مطرانية طموه كنيسة العذراء بترسا كنيسة الملاك بالمعصرة

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