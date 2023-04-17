تطور خطير.. مدمرة أمريكية تعبر مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الإثنين، عبور المدمرة "ميليوس" عبر مضيق تايوان أمس الأحد.

وكان التلفزيون الرسمي الصيني، أفاد منذ أيام بأن الصين أجرت مناورات عسكرية صاروخية في منطقة شينجيانج، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة دفاع تايوان رصد 4 طائرات عسكرية صينية و8 سفن حربية حول تايوان خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وكانت الوزارة أعلنت، أن الصين ستفرض منطقة حظر جوي إلى شمال الجزيرة الأحد في 16 أبريل بسبب "أنشطة فضائية"، فيما قالت الحكومة إن الحظر الجوي سيؤثر على حوالي 33 رحلة جوية.

وأوردت الوزارة أن "الصين أقامت بصورة أحادية منطقة حظر جوي في مناطق تتقاطع فيها العديد من المسارات الدولية بذريعة أنشطة فضائية"، مشيرةً إلى أن إغلاق الأجواء سيستمر 27 دقيقة.