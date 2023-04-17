حدث ليلا|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن موعد عيد الفطر.. الزمالك يفوز على الأهلي والأرصاد تكشف طقس آخر ساعات في رمضان

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، صدور بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر ، وتتويج الزمالك يتوج بالدوري الممتاز للكرة الطائرة.

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد وسيستمر فى الأفق فترات زمنية ليست بالقليلة، ومن ليس لديه امكانيات للرؤية.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية.

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ثاني مباريات الدور النهائي. وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن عقوبة كهربا مُسربة فقط ولم يتم إبلاغ أي طرف بها حتى الآن، والأهلي لم يتلقى أي خطابات بشأن العقوبة حتى الآن. وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ولكن الحديث عن العقوبة الآن أمر غريب، الحدث نفسه كان منذ فترة طويلة، ورغم أن العقوبة صدرت منذ فترة طويلة وكانت في (درج)

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه على حساب فريق الأهلي. وأثنى رئيس الزمالك على الأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة الطائرة، وأشاد بالجهاز الفني والمجهود المبذول من الجميع من أجل حصد اللقب.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

طالب الجيش السوداني اليوم، منتسبي الدعم السريع الشرفاء بتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش خدمة للوطن. مضيفا، أنه سيظل على العهد ولن يتراجع عن تنفيذ....

أكد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أنه تابع وراقب عبور المدمرة الأمريكية ميليوس لمضيق تايوان أمس.