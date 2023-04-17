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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن موعد عيد الفطر.. الزمالك يفوز على الأهلي والأرصاد تكشف طقس آخر ساعات في رمضان

حدث ليلا
حدث ليلا

ينشر “صدى البلد” ما حدث ليلا من الموضوعات والأخبار المهمة، أبرزها، صدور بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر ، وتتويج الزمالك يتوج بالدوري الممتاز للكرة الطائرة.

 

بعد أنباء الكسوف|بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن هلال شوال وموعد عيد الفطر

أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه طبقا للحسابات الفلكية، فهلال شهر شوال سيولد وسيستمر فى الأفق فترات زمنية ليست بالقليلة، ومن ليس لديه امكانيات للرؤية.

 

تقترب من الـ40.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن أخر 72 ساعة في رمضان

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة طقس الـ 72 ساعة المقبلة، إذ ترتفع درجات الحرارة خلال ساعات النهار بسبب تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية.

 

للمرة الثانية على التوالي.. الزمالك يتوج بالدوري الممتاز للكرة الطائرة

نجح الفريق الأول لرجال الكرة الطائرة بنادي الزمالك في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الثانية على التوالي، عقب الفوز على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، في ثاني مباريات الدور النهائي. وشهدت المباراة إثارة وندية كبيرة من جانب الفريقين، حيث تقدم الزمالك في الشوط الأول بنتيجة

 

أزمات كهربا تزداد| والأهلي سيقوم بالتصعيد.. تفاصيل

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن عقوبة كهربا مُسربة فقط ولم يتم إبلاغ أي طرف بها حتى الآن، والأهلي لم يتلقى أي خطابات بشأن العقوبة حتى الآن. وأضاف في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "ولكن الحديث عن العقوبة الآن أمر غريب، الحدث نفسه كان منذ فترة طويلة، ورغم أن العقوبة صدرت منذ فترة طويلة وكانت في (درج)

 

أول تعليق من مرتضى منصور بعد تتويج رجال طائرة الزمالك بالدوري

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه على حساب فريق الأهلي. وأثنى رئيس الزمالك على الأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة الطائرة، وأشاد بالجهاز الفني والمجهود المبذول من الجميع من أجل حصد اللقب.

 

الصحة العالمية تعلن حصيلة ضحايا اشتباكات السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سقوط 83 ضحية و1126 جريحا في اشتباكات السودان المستمرة على مدى يومين.

 

الجيش السوداني يعتذر للشعب ويطالب قوات الدعم السريع بالانضمام للقوات المسلحة

طالب الجيش السوداني اليوم، منتسبي الدعم السريع الشرفاء بتوجيه طاقاتهم بين إخوانهم في الجيش خدمة للوطن. مضيفا، أنه سيظل على العهد ولن يتراجع عن تنفيذ....

 

الجيش الصيني يرد على عبور مدمرة أمريكية لمضيق تايوان

أكد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، أنه تابع وراقب عبور المدمرة الأمريكية ميليوس لمضيق تايوان أمس.

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