ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه من المقرر أن تكون القوافل يومي ١٧ و ١٨ أبريل ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل عدد من التخصصات أبرزها « نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل »

الصحة توضح المحافظات المستهدفة

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إن المحافظات المستهدفة من القوافل العلاجية تشمل محافظات «القاهرة - الإسماعيلية - القليوبية - البحيرة - الشرقية - أسيوط - الأقصر - الغربية - الوادي الجديد - مطروح »