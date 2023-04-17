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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضمن حياة كريمة.. الصحة: إطلاق 10 قوافل طبية للكشف والعلاج مجانا

قوافل طبية
قوافل طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق ١٠ قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة بعدد من محافظات الجمهورية.

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه من المقرر أن تكون القوافل يومي ١٧ و ١٨ أبريل ٢٠٢٣ للكشف والعلاج مجانًا.  

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن القوافل ستشمل عدد من التخصصات أبرزها « نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن - العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب - الجلدية - خدمات الأشعة والتحاليل » 

الصحة توضح المحافظات المستهدفة 

وأشارت وزارة الصحة والسكان ، إن المحافظات المستهدفة من القوافل العلاجية تشمل محافظات «القاهرة - الإسماعيلية - القليوبية - البحيرة - الشرقية - أسيوط - الأقصر - الغربية - الوادي الجديد - مطروح » 

الصحة القليوبية الاسماعيلية أسيوط الغربية حياة كريمة قوافل طبية

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