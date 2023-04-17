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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من منافذ atm وفروع فوري| الإجازة لم توقف صرف تكافل وكرامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم متابعة تسيير عملية صرف المساعدات النقدية ، صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر أبريل الجارى للأسر الأولى بالرعاية المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بزيادة نسبة 25% .

وشهدت عملية صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل، انتظاما فى الصرف خلال اليومين الماضيين، مع تقديم كافة التيسيرات للمستحقين، ولم تعيق الاجازة الرسمية لعيد القيام و شم النسيم عملية الصرف حيث يستمر الصرف من خلال منافذ atm  بكافة البنوك وفروع شركة فورى .

 وكانت قد بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف معاش تكافل و كرامة عن شهر ابريل  بزيادة نسبة 25%  15 ابريل الجاري  تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزيادة الدعم المخصص لهؤلاء الأسر بجانب أيضا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من شهر أبريل الجاري.


 ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  على قراره بزيادة مبلغ الدعم النقدي "تكافل وكرامة "بنسبة 25% بدءا من شهر إبريل المقبل، لافتة إلى أن قرار الرئيس لاقى ترحيبا وارتياحا كبيرا بين المستفيدين من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة "والذي سيسهم في معاونة الأسر الأولى بالرعاية على مواجهة أعباء الحياة"، مؤكدة أن الوزارة جاهزة للصرف بدءا من 15 إبريل الجاري وهو الموعد المقرر لبدء صرف الدعم النقدي الشهري بشكل متوالي.

 الصرف من خلال كارت ميزة  atm

الجدير بالذكر يتاح   صرف معاش  تكافل وكرامة شهر أبريل  2023  بداية من السبت الموافق 15 أبريل، ويتاح الصرف من خلال كارت ميزة  atm من ماكينات الصراف الآلي، ويستحق  أكثر من 22 مليون مواطن، بعدد أسر يصل إلى 5.2 مليون أسرة، بتكلفة إجمالية 28 مليار جنيه تتحمل منها الموازنة العامة للدولة نحو 25 مليار جنيه، فيما يتحمل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي 3 مليارات جنيه، التي ستتضمن الزيادة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووجه الحكومة بزيادة قيمة الدعم الممنوح لمستفيدي الدعم النقدي بنحو 25%؜ شهريًا، اعتبارا من أول أبريل 2023.

قيمة قبض معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة كالآتي: 
 

  • من يتقاضى 500 جنيه بعد احتساب الزيادة يبلغ قيمة القبض  625 جنيها .
     
  • من يحصل على  450 جنيهًا  سيتقاضى 562.5 جنيها .
  • من يحصل على 450 جنيهًا من مستفيدي كرامة من ذوي الإعاقة، سيتقاضى 562.5 جنيه.
  • من يتقاضى 350 جنيهًا من مستفيدي كرامة من الأيتام، سيتقاضى 437.5 جنيه .

 

الفئة المستحقة لـ معاش تكافل و كرامة 

يستحق صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لكل من الأسرة ، والطفل ، والمرأة، وذوى الإعاقة، والمسنين، والشباب .
 

شروط الحصول على معاش تكافل و كرامة

1- أن لا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو أن يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

2- أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عاما، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

3- تقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل صور بطاقات رقم قومي سارية وصور شهادات ميلاد وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة او الهجر وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة.

4- أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

5ـ عدم وجود أى من موانع الصرف الآتية: ملكية أرض زراعيه ( نصف فدان فأكثر و إيجار أرض زراعيه ( فدان فأكثر )و ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن ، وملكية محل تجارى أو أكثر ( مسجله أو غير مسجله )، وملكية رؤوس مواشى للتجاره ( ثلاثه أو أكثر ، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بإشتراك تأمينى )، و العمل بأجر منتظم فى القطاع الخاص أو العام أو الحكومى ( بدون إشتراك تأمينى ) بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسره الواحده المكونه من أربعة أفراد، وإمتلاك أو الشراكه فى مشروعات خاصه ( مسجله أو غير مسجله مع ذكر قيمة المشروع ) ، والحصول على معاش قطاع خاص / عام / حكومى / جيش / شرطه عن ذاته، و الحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، و السفر خارج البلاد بغرض العمل ( قبل أو بعد القبول بالبرنامج )، وملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة، و مصروفات مدرسيه أكثر من 3000 جنيه للطفل الواحد سنويا، و إمتلاك معدات ثقيله مثل ( لودر/ ماكينة طحين / خلاط بناء ، و تلقى دعم من جمعيات أهليه بشكل منتظم بقيمة 400 جنيه شهرياً، وعدم الإستدلال على الأسره فى نطاق الوحده الإجتماعيه ( تجميد لحين التحقق )و مرور ثلاثة أشهر على خروج عائل الأسره من السجن ( تجميد لحين التحقق )
 

إجراءات الاشتراك فى برنامج تكافل وكرامة 

  • صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.
  • صور قسيمة الزواج أو الطلاق.
  • صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.
  • صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.
  • قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.
  • كود كشف الاعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.
  • صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.
  • صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.
  • صورة إقرار الوصاية للأيتام.
  • صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.
صرف معاش تكافل كرامة شهر أبريل بزيادة كليوباترا 2021

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