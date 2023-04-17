أتربة عالقة وذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والغد.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، إن الأجواء لازالت مائلة للبرودة في فترة المساء ، وهناك انخفاض في الطقس في فترات الليل ، موضحة أن طقس هذه الأيام يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تستمر حتى اليوم ، بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن العظمى على القاهرة الكبرى ، خلال فترة النهار 33 درجة مئوية ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على المناطق الجنوبية تصل لـ 36 درجة مئوية و 37 درجة مئوية .

ونوهت " غانم " من انخفاض الطقس فور غياب أشعة الشمس ، موضحة : " نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويكون هناك فارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل .

أتربة عالقة في سماء المحافظات

وأشارت إى أن طقس اليوم يشهد أتربة عالقة في سماء أغلب محافظات الجمهورية نهارا ، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق .

وتابعت : نشاط للرياح أقصى غرب البلاد ، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون غدا الثلاثاء وتسجل العظمى 35 درجة مئوية ، وتعاود الانخفاض من يوم الأربعاء .