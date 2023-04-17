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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أتربة عالقة وذروة ارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم والغد.. فيديو

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

قالت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة  الأرصاد  الجوية ، إن الأجواء لازالت مائلة للبرودة في فترة المساء ، وهناك انخفاض في الطقس في فترات الليل ، موضحة أن طقس هذه الأيام يشهد ارتفاع في درجات الحرارة تستمر حتى اليوم ، بسبب التأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا .

وأضافت الدكتورة منار غانم ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن العظمى على القاهرة الكبرى ، خلال فترة النهار 33 درجة مئوية ، مشيرة إلى أن درجة الحرارة العظمى على المناطق الجنوبية تصل لـ 36 درجة مئوية و 37 درجة مئوية .

ونوهت " غانم " من انخفاض الطقس فور غياب أشعة الشمس ، موضحة : " نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويكون هناك فارق كبير في درجات الحرارة بين النهار والليل .

أتربة عالقة في سماء المحافظات 

وأشارت إى أن طقس اليوم يشهد أتربة عالقة في سماء أغلب محافظات الجمهورية نهارا ، مما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق .

وتابعت : نشاط للرياح أقصى غرب البلاد ، موضحة أن ذروة الارتفاع ستكون غدا الثلاثاء وتسجل العظمى 35 درجة مئوية ، وتعاود الانخفاض من يوم الأربعاء . 

الأرصاد توك شو الدكتورة منار غانم برنامج صباح الخير يا مصر الطقس

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