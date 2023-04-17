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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل مقادير العباد والآجال تكتب في ليلة القدر؟ المفتي يرد

الدعاء
الدعاء

أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول "هل مقادير العباد والآجال تكتب في ليلة القدر؟

قال مفتي الجمهورية، في برنامج برنامج “كل يوم فتوى” مع الإعلامي حمدي رزق، الذي يتم عرضه على فضائية صدى البلد، إن أمور التقدير وأمور الغيب تحتاج إلى أدلة ثابتة وصحيحة لكي يقول الإنسان بأن هذا الأمر حقيقي وسيحدث.

وأشار إلى أن ما ينبغي فعله هو أن يعمل الإنسان المسلم عملا حسنا بداية من هذه الليلة وفي عامه القادم، يرصي الله تعالى ويرضي رسوله الكريم، وعلى المسلم ألا يلتفت كثيرا لما هو مقدر ، فسواء تم التقدير أو لا يتم فهذا لا يفيد الإنسان في مسيرته في الحياة.

وأشار فضيلته إلى أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى تحري ليلة القدر في هذه الأيام المباركة خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، وهي ليلة مشهودة يحصل فيها مزيد اتصال بين العباد وربهم سبحانه، وهي ليلة بدء نزول القرآن الكريم على قلب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة سلام تنزَّل الملائكة فيها بالبركة والرحمة؛ فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أخبرنا عن ليلة القدر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هِيَ فِي رَمَضَانَ الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ فَإِنَّهَا وِتْرٌ: فِي إِحْدَى وَعِشْرِينَ، أَوْ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ تِسْعٍ وَعِشْرِينَ، أَوْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، فَمَنْ قَامَهَا إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ».

وعن انشغال بعض الناس ببعض الظواهر المناخية التي ترتبط بصبيحة هذه الليلة قال فضيلة مفتي الجمهورية: تحدَّث العلماء عن بعض الظواهر المناخية التي تحدث صبيحة ليلة القدر وليلتها، ولكن الأهم هو الشعور بالسلام النفسي والطمأنينة واستنارة القلب والإقبال على الله بالعبادة والخشوع والتضرع.

وعن دعاء ليلة القدر، قال فضيلة المفتي: لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

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