ملتقى "رمضانيات نسائية " بالجامع الأزهر يعدد فضائل ليلة القدر

عقد الجامع الأزهر اليوم الإثنين 26 رمضان لعام 1444 من الهجرة المباركة، احتفالية خاصة منذ صباح اليوم ، حيث عقد العديد من الفعاليات العلمية والدعوية احتفاء بليلة القدر، حيث عقد ملقتى " رمضانيات نسائية " الفقهي الذي يعقد يوميا عقب صلاة الظهر برواق الفشنية ، ملتقى تحت عنوان " ليلة القدر"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وتوحيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف.

وحاضر في الملتقى د. فتحية محمود الحنفي أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو لجنة المحكمين بجامعة الأزهر، وزينب شلبي الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، ود . حياة العيسوي الباحثة بالجامع الأزهر.

أكدت د. فتحية محمود الحنفي ، أن الله تعالى عظم ليلة القدر وشرفها ، حيث جاءت سورة باسمها ، وسميت القدر لأن الله يقدر الأرزاق فيها، وهي ليلة خير من ألف شهر ، والألف شهر يقدر بحوالي 83 عام وأربعة شهور فهي أفضل منهم رغم كثرتهم في الوقت وقلتها إلا أن فضلها أعظم.

أوضحت الاستاذ بجامعة الأزهر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت العشر الأواخر اجتهد في العبادة فكانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ، إذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وأَحْيَا لَيْلَهُ، وأَيْقَظَ أهْلَهُ، ويأتي رمضان أعواماً عديدة هل سأكون موجودة في العام الماضي؟ الله اعلم فيجب الاغتنام بليله القدر ، مضيفة أن ليلة خير من ألف شهر وأخفيت هذه الليلة للاجتهاد في العبادة حتى ننال خيرها، ويرجح أنها في الليالي الوترية .

وتساءلت لاستاذ بجامعة الأزهر .. هل ليله القدر تختلف من مكان لمكان ؟ وأجابت قائلة : هي ليلة واحدة حيث أمر الله فيها جبريل بإنزال القرآن من اللوح المحفوظ إلى مكان في سماء الدنيا يسمى "بيت العزة"، ثم من بيت العزة صار ينزل به جبريل على نبى الله محمد متفرقًا بحسب الأسباب والحوادث، لافتة إلى أن عدد كلمات سورة القدر 114 بعدد سور القرآن الكريم كلمة القدر، تتكرر ثلاث مرات تكررت ثلاث مرات في مرة في أيه خمسة ومرة في أيه 10 ومرة في أيه 12 وعند جمعهم نجدهم 27 سلام هي المقصود بها هي ليله القدر وهي رقمها 27 .

ونوهت إلى أن من علامات ليلة القدر اطمئنان النفس ، وهذا يساعد على الإكثار من العبادة والإكثار من تلاوة القرآن ، وعلى المرأة تقديم الفرض على النافلة ، فالمرأة وجودها في منزل الزوجية واجب .

من جهتها ، قالت زينب شلبي ، الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، إن شهر رمضان موسم من مواسم الرحمه ، فالله عز وجل قد اصطفى من العام شهر رمضان ، واصطفى من الأيام العشر الأواخر ، واصطفى من الليالي ليله القدر، وليلة القدر هي منحة ربانية ، مضيفة أن شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر ولا يحرم منها إلا محروم.

ولفتت الواعظة بمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن ليلة القدر كلها عطاء وسلام ، وتتنزل فيها الملائكة على رأسهم سيدنا جبريل ويكثر من الذكر وتلاوه القرآن، مشيرة إلى أن على المرأة الإكثار من الذكر وسماع القرآن أثناء انشغالها بأعمال المنزل .

من جهتها، أوضحت د . حياة العيسوي ، الباحثة بالجامع الأزهر ، أن معنى القدر ؟ هو الشرف والرفعة، ويختلف الشرف والرفعة بمقدار من يرفع ، فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي رفع ليلة القدر فتكون رفعته رفعة ليس بعدها رفعة، مضيفا أن الله تعالى أعطى ليلة القدر للرسول إكراماً له ولأمته .

وأضافت : ولقد كرم الله الإنسان فقال : "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا " ، ولقد علم الله القرآن قبل خلق الإنسان حيث قال عز وجل: "الرَّحْمَنُ *عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الْإِنْسَانَ *عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" ، وما ذلك إلا لعظمة شأن الإنسان عند ربه فقد وضع له المنهج الذي يسير عليه ، وهو منهج وسطي جاء به سيدنا محمد لأمته .

ولفتت إلى أن على المرأة الاهتمام بأسرتها فلقد اهتم الإسلام بالمرأة فكرمها ووضع لها حقوقاً لا يستهان بها، كما وصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالمرأة ، فقال: "استوصوا بالنساء خيراً" ، وعليها أن تتحلى بفقه الأوليات ، ويكون هدفها الأساسي هو لم شمل أسرتها ، كم أمرنا ديننا الحنيف .