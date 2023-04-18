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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 : مكاسب ضخمة

برج الاسد
برج الاسد

برج الأسد (23 يوليو - 23 أغسطس)، إنهم مغرمون جدًا بالاهتمام والعشق، من المعروف أن الأسد يميل نحو الأعمال الدرامية ، خاصةً إذا شعروا أنهم لا يحظون بالاهتمام الكافي أو العاطفة التي يشعرون أنهم يستحقونها.

تعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني خلال التقرير التالي.

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توقعات برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

﻿بينما قد تشهد حياتك العاطفية بعض الاضطرابات الطفيفة فسيتم حلها قريبًا، في المكتب ، ستتغلب على التحديات بنجاح ولا يُنصح رجال الأعمال باتخاذ قرارات حاسمة اليوم، قد لا تدوم المشكلات المالية طويلاً وستكون الصحة أيضًا جيدة.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا

قد يحرص بعض الأشخاص أيضًا على حل المشكلات المتعلقة بالعملاء والتي من شأنها أن تكسبك ارتفاعًا لائقًا اليوم.

برج الأسد اليوم على المستوى الصحي

تجنب كل نظام غذائي غني بالدهون والزيوت والسكر، اذهب للحصول على قائمة صحية غنية بالفواكه والخضروات والمكسرات والبقول، التمرين السليم هو أيضًا وسيلة جيدة للحفاظ على لياقتك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفياً

كن صريحًا ولا تفرض آرائك، قد تخلق هذه السمات السلبية ضجة في الحياة الرومانسية اليوم، تجنب الأمور البسيطة للزوج وتعلم التسامح والتكيف.  

برج الأسد وتوقعات الفترة المقبلة

يمكن أن يكون العثور على الأموال مشكلة لرجال الأعمال، ومع ذلك ، ستجد حلاً قبل نهاية اليوم. قد يخسر بعض المتداولين أموالهم اليوم لأسباب غير متوقعة، قد تتوقع زيادة في الراتب. 

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