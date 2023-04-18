عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم .. انقطاع المياه في بعض المناطق غربي الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، اليوم الثلاثاء، وذلك في ضوء تنفيذ بعض المشروعات القومية الخاصة بتوسعة الطرق.

سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات.. ومحافظ الإسكندرية: استمرار حملات متابعة الأسواق والتأكد من صلاحية المنتجات

لم يتواجد وقت الحادث..سقوط واجهة عقار بكرموز غربي الإسكندرية دون إصابات|شاهد


وذكرت الشركة في بيان أن انقطاع المياه يبدأ من فجر اليوم الثلاثاء، وحتى الانتهاء من الأعمال الصيانة، في مناطق غرب الإسكندرية، من الكيلو الـ36 إلى الكيلو 62 بحري طريق الإسكندرية مطروح – محطة رافع الحمام).

إزالة ثلاث حالات أعمال بناء تعديات على أراض زراعية شرقي الإسكندرية


ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة، حيث سيتم ترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1000 ملليمتر، المغذي للساحل الشمالي، مما سيؤدي إلى ضعب وانقطاع المياه عن تلك المناطق.


وأهابت شركة المياه بالإسكندرية، بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة لسد حاجتهم من المياه في فترة انقطاعها، إلى حين الانتهاء من أعمال الصيانة. 


ونوهت شركة مياه الشرب بالإسكندرية إلى توفير رقم 125 من أي رقم أرضي ورقم 035815700 كما أن هناك رقم 01210767877 للتليفون المحمول لاستقبال الشكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل الشكاوى.

الاسكندرية مياة الشرب المشروعات القومية انقطاع المياه شركة مياه الشرب محافظ الاسكندرية طريق الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

ميدو يكشف رد فعل مرتضي منصور بعد قرار المحكمة بعزله

الطن نزل 3 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

3 رسائل قوية للسيسي بشأن السودان.. ولهذه الأسباب يجتمع الأعلى للقوات المسلحة

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

ترشيحاتنا

بمواصفات جبارة.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة في 2023

الولايات المتحدة تطالب البرهان ودقلو بالوقف الفوري لإطلاق النار في السودان

بلينكن يجري اتصالين بـ البرهان ودقلو.. ويؤكد مسئوليتهما عن ضمان سلامة المدنيين والبعثات الدبلوماسية

أجواء حارة اليوم.. درجات الحرارة تصل إلى 38 في هذه المنطقة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

لمواجهة التهديد الصيني.. بلومبرج نيوز: تايوان تشتري 400 صاروخ أمريكي مضاد للسفن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ