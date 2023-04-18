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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| ماجد المصري يتحدث عن شخصية زيدان في ضرب نار.. وفريق عمل مسلسل حرب ينتهى من التصوير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية.. 

 

تحت الوصاية الحلقة 11| منى زكي تطعن حمدي بالسكين

شهدت الحلقة الحادية عشر، من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث قام حمدي “خالد كمال” بالتهجم على منى زكي في المركب. وقامت منى زكي، بطعنه بالسكين، وقاموا بطلب الإسعاف، ولكن قام احد البحرية بتبليغ الشرطة، وقام حمدي بمساومة منى زكي حتى لا يروي ما حدث مقابل جزء من أرباح المركب.

 

فركش.. فريق عمل مسلسل حرب ينتهي من تصوير أحداثه

انتهى فريق عمل مسلسل حرب من تصوير جميع أحداثه، والتي تتضمن 10 حلقات، حيث احتفل صناع العمل مساء أمس الإثنين بانتهاء التصوير، والتقاط الصور التذكارية.

 

أشرف زكي وروجينا يؤديان مناسك العمرة بصحبة ابنتيهما

يتواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في السعودية؛ لأداء مناسك العمرة، بصحبة زوجته الفنانة روجينا وابنتيهما. وحرصت روجينا على مشاركة جمهورها صورة لها بصحبة أسرتها على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: “الحمد والشكر لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال”.

 

محمد رمضان يحتفل بعيد الفطر مع إسعاد يونس

يحل الفنان محمد رمضان، ضيفا على الفنانة إسعاد يونس، في حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير “صاحبة السعادة”، وذلك ثاني أيام عيد الفطر المبارك. 

وحاولت الفنانة إسعاد يونس في الترويج للحلقة عن طريق صفحتها الشخصية، بموقع الصور الشهير إنستجرام، وقامت بنشر صورة لها مع محمد رمضان، وعلقت عليها: “يا تري مين ضيف حلقات العيد”.

 

أرهقتني نفسيا.. ماجد المصري يتحدث عن شخصية زيدان في ضرب نار

حل الفنان ماجد المصري ضيفا على صدى البلد للاحتفال بنجاح شخصية زيدان التى يجسدها ضمن أحداث مسلسل ضرب نار. 

 

وتحدث ماجد المصري خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس الأثنين في صدى البلد عن تفاصيل الشخصية واستعداده لها، مؤكدا أن شخصية زيدان من أصعب الشخصيات التى قدمها الفترة الأخيرة وذلك لكونها شخصية مركبة ولها تفاصيل وأبعاد نفسية ومن الصعب الحكم عليها.

 وأشار المصري أن شخصية زيدان أرهقته نفسيا لما بها من تقلبات طوال أحداث المسلسل لكونه شخصية محيرة لا أحد يستطع الحكم عليه سواء بأنه شخص سوى أو غير ذلك.

 

 كما أوضح أيضا ماجد المصري عن كواليس تعاونه مع أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز مؤكدا أن كواليس العمل كانت تشهد الكثير من التعاون بينهما، خاصة فى المشاهد التى تجمعه بياسمين عبد العزيز، قائلا: أنا مشوفتش فى طيبة ياسمين عبد العزيز فى حياتي ولا فى احترامها لشغلها.

اخبار الفن مسلسل حرب مسلسل تحت الوصاية محمد رمضان اسعاد يونس ماجد المصري

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