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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بحضور الرئيس السيسي.. الأوقاف تنظم احتفالا بليلة القدر| اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل، احتفال مصر بليلة القدر، والذي تنظمه وزارة الأوقاف بقاعة المنارة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وعدد من الوزراء والسفراء والسياسيين والإعلاميين وكبار رجال الدولة.

كما يحضر الحفل أعضاء بهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وقيادات جامعة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية.

ومن المقرر أن يوجه الرئيس السيسي، كلمة للأمة بمناسبة ذكرى ليلة القدر، ويلقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب كلمة أيضًا، كما يشهد الحفل تكريم الرئيس حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في تصريحات سابقة له، أن الاحتفال بليلة القدر من الأيام المشهودة للوزارة على مدى تاريخها، وذلك بتشريف رئيس الجمهورية لتكريم حفظة القرآن الكريم.

وقال إن الرئيس السيسي سيكرم خلال احتفال هذا العام بليلة القدر، 10 من حفظة القرآن الكريم من مصر ومختلف دول العالم، منهم 9 من أوائل المسابقة العالمية للقرآن الكريم التى نظمتها الوزارة كعادتها كل عام. 

الرئيس السيسي احتفال مصر بليلة القدر ليلة القدر وزارة الأوقاف

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