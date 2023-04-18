أوكرانيا تدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف المزيد من التصعيد

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية أنها تتابع بقلق بالغ التصعيد المستمر للوضع في السودان، وتدين العنف الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا من البشر.

وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية، اليوم، الثلاثاء: "ندعو طرفي الصراع إلى ضبط النفس والحفاظ على نهج متوازن من أجل الحيلولة دون مزيد من تصعيد المواجهة، ومنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين".

وأضافت أنه فقط في إطار حوار سلمي وشامل يمكن تحقيق رؤية مشتركة، فيما يتعلق بسبل تحقيق المصالح الأساسية للشعب السوداني، وهي بناء مجتمع ديمقراطي مزدهر.

وأشارت إلى أنها والسفارة الأوكرانية في مصر تحافظان على اتصالات مع المواطنين في السودان، وتبقيان مسألة ضمان أمنهم تحت رقابة خاصة.