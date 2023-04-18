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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن نشر غواصات نووية في المحيط الهادئ

المحيط الهادئ
المحيط الهادئ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، نشر الغواصات النووية الاستراتيجية متعددة الأغراض في المحيط الهادئ كجزء من عملية التفتيش المفاجئ للجاهزية القتالية لقوات أسطول المحيط الهادئ.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه "في سياق التفتيش المفاجئ على أسطول المحيط الهادئ الذي تم تنفيذه بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين، حيث تم نشر الغواصات النووية الاستراتيجية في المواقع المشار إليها، فيما تم ضمان خروج الغواصات النووية من نقطة القاعدة في كامتشاتكا بواسطة كاسحات الألغام البحرية لتشكيل سفن حماية المنطقة المائية للقوات في شمال شرق روسيا."

وأضافت الوزارة الروسية أنه "قد تم إخفاء غطاء سحب الغواصات النووية من خلال تركيب حواجز من الدخان، وتم ضمان سلامة انتقالها من قبل الأفراد العسكريين التابعين لقوات مكافحة التخريب على قوارب عالية السرعة".

وكشف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أمس الاثنين، عن تهديدات أخرى تواجهها موسكو غير أوكرانيا؛ وجاء ذلك ردا عن إدانة اليابان للتمارين من قبل الأسطول الروسي في المحيط الهادئ.

وأضاف بيسكوف، أن التدريبات كانت معلقة وفقا للقانون الدولي.

وأشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، بأداء الجيش خلال التدريبات البحرية الضخمة التي شملت أسطول المحيط الهادئ الروسي بأكمله - وهو عرض للقوة وسط التوترات مع الغرب على القتال في أوكرانيا.

تدريبات المحيط الهادئ.. الكرملين يكشف عن تهديدات أخرى تواجه موسكو غير أوكرانيا

وزير الدفاع الروسي يبلغ بوتين بتطورات التدريبات في المحيط الهادئ

وذكر وزير الدفاع سيرجي شويجو أن التدريبات التي بدأت يوم الجمعة تشمل 167 سفينة حربية ، بما في ذلك 12 غواصة و 89 طائرة و 25000 جندي.

وقال شويجو  في حديثه خلال اجتماع مع بوتين يوم الإثنين، إنه "كجزء من التدريبات، سوف تطير "القاذفات الإستراتيجية طويلة المدى في روسيا" فوق الجزء المركزي من المحيط الهادئ لمحاكاة الضربات ضد مجموعات من سفن العدو".

وذكر وزير الدفاع سيرجي شويجو أن التدريبات التي بدأت يوم الجمعة تشمل 167 سفينة حربية ، بما في ذلك 12 غواصة و 89 طائرة و 25000 جندي.

وقال شويجو  في حديثه خلال اجتماع مع بوتين اليوم الإثنين، إنه "كجزء من التدريبات، سوف تطير "القاذفات الإستراتيجية طويلة المدى في روسيا" فوق الجزء المركزي من المحيط الهادئ لمحاكاة الضربات ضد مجموعات من سفن العدو".

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