ضبط طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمي في حملة تموينية بجنوب سيناء

شنت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء، حملة تموينية شملت جميع مدن المحافظة بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري، والصحة، ومباحث التموين، مستهدفة أماكن تداول الأغذية والمشروبات، وخاصة محلات بيع الأسماك الطازجة والمملحة، للتأكد من صلاحيتها قبل بيعها للمواطنين.

وقال إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 65 محضرًا متنوعًا، ما بين بيع بأزيد من التسعيرة، وعدم إعلان التسعيرة، وعدم تواجد بطاقات صحية للعاملين بالأغذية.

وأوضح وكيل وزارة التموين في تصريح اليوم، أنه جرى خلال الحملة ضبط طن من أسماك الرنجة غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، ومجهولة المصدر، و34 كيلو كبده وسجق مطروحين للبيع.

وأضاف أنه جرى التحفظ على المضبوطات، وتحريزها، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

وأكد على استمرار الحملات التموينية بجميع المدن، مع تكثيفها بشكل يومي خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع احتفالات الربيع، وعيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على أماكن تداول الأغذية خلال احتفالات أعياد الربيع، وعيد الفطر المبارك، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين وزائري المحافظة.

الرنجه