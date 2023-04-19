محمد شريف يشارك صورا جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمد شريف نجم النادي الأهلي صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

وظهر شريف في الصورة بإطلالة كاجول متميزة، نالت إعجاب مشجعيه من رواد النادي الأهلي.

توج محمد شريف، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فاركو، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت ثلاثية الأهلي عن طريق كل من محمود متولي ومحمد شريف وعلي معلول (ركلة جزاء)، في الدقائق ١٨، ٤٥+٣، ٩٠+٧.

وبهذه النتيجة، استعاد فريق الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد ٥٠ نقطة، بينما توقف رصيد فريق فاركو عند النقطة ٣٢ محتلا المركز الثامن.