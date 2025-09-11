قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

10 ساعات من الجهد الميداني.. "دويدار" يتابع جاهزية وحدات الرعاية الصحية شمالاً وجنوباً بسوهاج

سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج، أمس، يوماً ميدانياً حافلاً امتد لأكثر من عشر ساعات متواصلة، حيث قاد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة، جولة تفقدية شملت عدداً من وحدات الرعاية الصحية الأساسية المرشحة للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار".

وانطلقت الجولة من المركز المتميز لصحة الأم والطفل بمشطا، مروراً بوحدة طب الأسرة بكوم إشقاو، ثم وحدة أم دومة بمركز طما شمال المحافظة، وصولاً إلى محطتها الأخيرة في وحدة طب الأسرة بالبربا بمركز جرجا جنوب سوهاج.

رافق وكيل الوزارة في جولته الأخيرة بالبربا كل من:" الدكتور جمال عبد الناصر، مدير إدارة جرجا الصحية- الدكتور عثمان أحمد عثمان، مدير مستشفى جرجا العام- الدكتور محمد نشأت، مدير الوحدة".

وخلال الزيارة، تابع "دويدار" مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واطمأن على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ والأمصال، إضافةً إلى سلسلة حفظ الطعوم.

كما عاين عيادة الطوارئ وعيادة الأسنان والصيدلية وغرفة حفظ الطعوم وملفات الأسرة، مشيداً بالخدمات التي تقدمها عيادة الأسنان من كشف وخلع وحشو، وكذلك خدمة الحشو بالليزر.
وأكد "دويدار" دعمه الكامل للكوادر الطبية وتشجيعهم على بذل مزيد من الجهد.

واشاد بانضباط الفريق الطبي داخل الوحدة. ووجه الشكر لعدد من القيادات الطبية على جهودهم المستمرة، بينهم:

" الدكتور محمود خلف، مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية- الدكتورة منى عبد الناصر، مدير إدارة سلامة المرضى- الدكتور جمال عبد الناصر، مدير إدارة جرجا الصحية- الدكتور محمد نشأت، مدير الوحدة- الدكتورة مريم إبراهيم حليم، طبيب مقيم".

كما حرص وكيل الوزارة على الاستماع لآراء المواطنين المترددين على الوحدات، ومعرفة احتياجاتهم وانطباعاتهم عن الخدمة الصحية، مؤكداً أن "العمل داخل قطاع الصحة موجَّه أولاً وأخيراً لخدمة المواطن".

