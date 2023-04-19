عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب تغير المناخ.. الرمال المتحركة تهدد بإخفاء مواقع أثرية في العراق|تفاصيل

صدى البلد

تتعرض مواقع أثرية عمرها آلاف السنين في العراق إلى أضرار كبيرة بسبب العوامل الناجمة عن التغير المناخي، كالعواصف الرملية وتزايد الملوحة، في بلد "يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل" لمواجهة هذه الظاهرة.

 

ويتحدث عالم الآثار العراقي عقيل المنصراوي، وهو يقف على قمة رمال تغطي بشكل شبه كامل أحد المواقع الأثرية، ويتأمل ما حوله من آثار تعود لأكثر من أربعة آلاف عام، قائلاً "أم العقارب هي في الحقيقة إحدى أهم المدن السومرية في جنوب بلاد الرافدين"، مشيراً إلى أنها "كانت تتمتع بدور مميز خلال الألفية الثالثة قبل الميلاد".

 

وتجمع أم العقارب العديد من المعابد بينها إله سومر "شاراع" على أرض صحراوية مساحتها 5 كيلومترات مربعة في جنوب العراق، وبلغت ذروة مجدها عام 2350 قبل الميلاد.

 

واكتشف علماء الآثار خلال بعثاتهم قنوات وقطع فخار وأقراصاً وألواحاً، فضلاً عن قطع حيوية تروي تاريخ السومريين.

يستمر حتى 24 أبريل.. «تجربة شخصية» معرض تشكيلي لقصور الثقافة بالهناجر اليوم

مفاجأة.. مصوّر يرفض جائزة عالمية للفوتوغرافيا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي

ممشى أهل السويس يستقبل إنشاد الشرقية في ليالي رمضان

«شروط التقدم لجائزة المبدع الصغير» ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لقصور الثقافة بأسيوط

كورال "فكرة" يشعل أجواء ليالي رمضان الثقافية بالسويس

مناقشة آثار الإرهاب مع أبناء قرية تندة ضمن برنامج قيم المواطنة|تفاصيل

«مسك الختام».. أمسية شعرية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء

كتابات هيروغليفية بالقرب من موقع حضارة المايا في المكسيك.. كشف أثري غامض قد يعيد كتابة التاريخ|تفاصيل

أسيوط تشهد فعاليات وليال رمضانية بصدفا وثقافة بهاء الدين ونادي القضاة

شعر ومواهب وطرب أصيل في ليالي رمضان بالمحلة

الرمال المتحركة

 

ويعاني موقع أم العقارب اليوم من تأثيرات غير مباشرة سببها تغير المناخ، بينها العواصف الرملية المتزايدة في العراق، بالإضافة إلى ما يتعرض له الموقع من أعمال نهب متكررة كما هو حال مواقع أخرى تفتقر لحراسة جيدة.

 

واجتاح العراق خلال عام 2022، أكثر من عشر عواصف رملية، وفقاً لحصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس".

 

ويلفت المنصراوي إلى أن "الرمال المتحركة بدأت تزحف وتغطّي أجزاء كبيرة من موقع أم العقارب، في ظاهرة مستمرة منذ عشر سنوات".

 

وبحسب قوله فإن "الرمال المتحركة، ومع زحفها بكميات كبيرة على هذه الموقع، ربما ستغطي خلال السنوات العشر المقبلة 80 إلى 90% من هذه المواقع" الأثرية في جنوب العراق.

 

ويتابع المنصراوي: "سيتعين على البعثات الأثرية (المقبلة) بذل مزيد من الجهد" لتنظيف الأرض قبل البدء بالتنقيب.

 

ويقول الأستاذ في علم الآثار في جامعة القادسية جعفر الجوذري إن الرياح حالياً "مليئة بكميات أكبر من الغبار" و"تحمل شوائب من الأرض، خصوصاً الرمال والطمى، ما يؤدي إلى تآكل المباني" الأثرية.

 

ويوضح الجوذري أنّ المشكلة تكمن في فصول شتاء أكثر جفافاً ومواسم صيف حارة بصورة متزايدة إذ تُسجل فيها درجات حرارة تتخطى 50 درجة مئوية، الأمر الذي يؤدي إلى "إضعاف التربة وتفتيتها بسبب قلة الغطاء النباتي".

 

ويتمثل العامل الآخر في الملوحة التي تشكل العدو الثاني للمواقع الأثرية، ويعود سببها إلى البيئة "الجافة جداً"، حسبما أكد مارك الطويل، الأستاذ في آثار الشرق الأدنى لدى جامعة "يو سي أل" في لندن، قائلاً عندما "يتبخر الماء بسرعة كبيرة، لا يبقى سوى الأملاح".

 

ويؤدي تراكم كميات كبيرة من الأملاح إلى تآكل كل شيء.

 

ويعد العراق أحد أكثر 5 دول في العالم تأثراً ببعض الآثار الملموسة للتغير المناخي، في مقدمتها فترات الجفاف الطويلة، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

 

وتبدو هذه الظاهرة الكارثية واضحة في نهري العراق الأسطوريين، دجلة والفرات، وهما المصدر الرئيسي للري لغالبية فلاحي هذا البلد، لكنهما أصبحا اليوم مجريان لتيارات ماء شحيحة.

 

ورغم أنّ المسألة تتعلق بشكل كبير بنقص الأمطار، تدين سلطات البلاد قيام جيرانها تركيا وإيران ببناء سدود على منابع النهرين، لأنّ هذه الخطوة تمثل عاملاً رئيسياً في الحد من تدفق المياه، وفق بغداد.

 

أسوأ إدارة هيدروليكية

 

يقول الجوذري إنّ العراقي لديه "أسوأ إدارة هيدوليكية"، تعود إلى العصرين السومري والأكادي وتستمر حتى اليوم، ويعتمد فيها المزارعون على الري بطريقة الغمر التي تستهلك كميات هائلة من الماء وتتسبب بخسائر كبيرة.

 

بالتالي، يدفع نقص المياه بشكل تدريجي المزارعين والرعاة للهجرة إلى المدن بهدف البقاء على قيد الحياة. وبالنتيجة، "بعد أن يهجر المزارعون أراضيهم، تصبح التربة أكثر عرضة للرياح" التي تحمل معها الرمال والطمى، وفقاً للأستاذ الجوذري.

 

ويقر مدير آثار محافظة ذي قار حيث تقع أم العقارب، شامل إبراهيم، بأن المواقع الأثرية "معرضة للتعرية والرياح أكثر من غيرها بسبب التصحر والجفاف والتغيير المناخي، خاصة خلال هذه السنوات التي واجه فيها العراق نقصاً في المياه وقلة الأمطار والجفاف".

 

وكان رئيس العراق السابق برهم صالح حذّر في نهاية عام 2021 من "تأثر 39% من الأراضي العراقية بالتصحر"، وهي نسبة قابلة للزيادة.

 

 

رغم ذلك، يتساءل الجوذري عن مدى فعالية هذه المبادرات، لأن الحفاظ على الغطاء النباتي "يتطلب كميات كبيرة من المياه"، مضيفاً: "نحن البلد الذي يعاني أكثر من غيره ويعمل أقل" لمواجهة آثار التغير المناخي.

 

ويؤكد في الوقت نفسه أنّ الحكومة العراقية تعمل من أجل السيطرة على المناطق الرملية التي تتطاير منها الرياح، من خلال تشجير هذه المناطق وإنشاء "حزام أخضر" يتمثل في زارعة أشجار بكلفة تصل إلى 5 مليارات دينار (حوالى 3 مليون و800 ألف دولار).

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

موضوعات متعلقة

يستمر حتى 24 أبريل.. «تجربة شخصية» معرض تشكيلي لقصور الثقافة بالهناجر اليوم

مفاجأة.. مصوّر يرفض جائزة عالمية للفوتوغرافيا لاستخدامه الذكاء الاصطناعي

ممشى أهل السويس يستقبل إنشاد الشرقية في ليالي رمضان

«شروط التقدم لجائزة المبدع الصغير» ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي لقصور الثقافة بأسيوط

كورال "فكرة" يشعل أجواء ليالي رمضان الثقافية بالسويس

مناقشة آثار الإرهاب مع أبناء قرية تندة ضمن برنامج قيم المواطنة|تفاصيل

«مسك الختام».. أمسية شعرية ضمن فعاليات ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء

كتابات هيروغليفية بالقرب من موقع حضارة المايا في المكسيك.. كشف أثري غامض قد يعيد كتابة التاريخ|تفاصيل

ترشيحاتنا

انفلات أخلاقي.. تساؤل مثير من خالد الغندور لإدارة الأهلي بشأن كهربا

الجو هيقلب| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الزمالك أخد حقه تالت ومتلت.. تعليق مثير من ميدو على إيقاف كهربا

ولي العهد السعودي يبحث مع أبو مازن مستجدات الأوضاع بفلسطين

دعاء نهاية رمضان 2023 .. خير ما نختم به شهر الصيام

أزمة ونداء استغاثة.. توقف 39 مستشفى عن الخدمة بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

بعد انتشار الترمس المغشوش فى الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ