عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف كفر الشيخ يشهد تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم| صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

شهد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم بقرية روينة، البالغ عددهم 150 متسابقاً، وذلك بحضور المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بأوقاف كفر الشيخ، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ.

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان ملعب الخادمية

توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتي كفر الشيخ وسمنود التكنولوجية

وحضر فعاليات الحفل -أيضاً- الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والعمدة حمدين الغنام، ومنظمو ومنسقو المسابقة وهم: الدكتور أحمد البرلسي، وأحمد عوض الله، والمهندس إبراهيم البرلسي، والدكتور علي الكتامي، والشيخ عاصم الكتامي، الشيخ يوسف الطباخ، ومحمد فؤاد، والمهندس السيد الغنام، وفؤاد السيد، والدكتور أحمد السيد، والشيخ منصور بدير، والمهندس محمد عرفة، والدكتور محمد الدمرداش، والدكتور إبراهيم الجزار.

ووزع وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، والقائمين على المسابقة، الجوائز المالية والهدايا العينية المخصصة للفائزين في هذه المسابقة القرآنية والبالغ عددهم 150 متسابقاً، وجرى تقسيمهم إلى عدة فئات؛ حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ نصف القرآن، وربع القرآن و3 أجزاء، وتم تكريم الفائزين وسط أجواء إيمانية رمضانية رائعة.

ووجه القائمون على هذه المسابقة القرآنية، الشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب روينة، ومسئولي الأوقاف، على إنجاح هذه المسابقة التي تسابق فيها أكثر من 1000 متسابق، وفاز فيها 150 متسابقاً من بينهم، وكذلك الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمتبرعين بجوائز هذه المسابقة وكل من ساهم في تنظيم ونجاح الحفل الختامي لتوزيع الجوائز.

IMG-20230419-WA0037
IMG-20230419-WA0037
IMG-20230419-WA0033
IMG-20230419-WA0033
IMG-20230419-WA0034
IMG-20230419-WA0034
IMG-20230419-WA0031
IMG-20230419-WA0031
IMG-20230419-WA0029
IMG-20230419-WA0029
IMG-20230419-WA0222
IMG-20230419-WA0222
IMG-20230419-WA0229
IMG-20230419-WA0229
IMG-20230419-WA0039
IMG-20230419-WA0039
IMG-20230419-WA0231
IMG-20230419-WA0231
IMG-20230419-WA0041
IMG-20230419-WA0041
IMG-20230419-WA0233
IMG-20230419-WA0233
IMG-20230419-WA0042
IMG-20230419-WA0042
IMG-20230419-WA0212
IMG-20230419-WA0212
IMG-20230419-WA0214
IMG-20230419-WA0214
IMG-20230419-WA0215
IMG-20230419-WA0215
IMG-20230419-WA0213
IMG-20230419-WA0213
IMG-20230419-WA0211
IMG-20230419-WA0211
IMG-20230419-WA0208
IMG-20230419-WA0208
IMG-20230419-WA0206
IMG-20230419-WA0206
IMG-20230419-WA0204
IMG-20230419-WA0204
IMG-20230419-WA0207
IMG-20230419-WA0207
IMG-20230419-WA0205
IMG-20230419-WA0205
IMG-20230419-WA0201
IMG-20230419-WA0201
IMG-20230419-WA0199
IMG-20230419-WA0199
IMG-20230419-WA0196
IMG-20230419-WA0196
IMG-20230419-WA0197
IMG-20230419-WA0197
IMG-20230419-WA0198
IMG-20230419-WA0198
IMG-20230419-WA0194
IMG-20230419-WA0194
IMG-20230419-WA0195
IMG-20230419-WA0195
IMG-20230419-WA0191
IMG-20230419-WA0191
IMG-20230419-WA0190
IMG-20230419-WA0190
IMG-20230419-WA0188
IMG-20230419-WA0188
IMG-20230419-WA0189
IMG-20230419-WA0189
IMG-20230419-WA0186
IMG-20230419-WA0186
IMG-20230419-WA0187
IMG-20230419-WA0187
IMG-20230419-WA0183
IMG-20230419-WA0183
IMG-20230419-WA0181
IMG-20230419-WA0181
IMG-20230419-WA0182
IMG-20230419-WA0182
IMG-20230419-WA0051
IMG-20230419-WA0051
IMG-20230419-WA0122
IMG-20230419-WA0122
IMG-20230419-WA0178
IMG-20230419-WA0178
IMG-20230419-WA0177
IMG-20230419-WA0177
IMG-20230419-WA0179
IMG-20230419-WA0179
IMG-20230419-WA0024
IMG-20230419-WA0024
IMG-20230419-WA0022
IMG-20230419-WA0022
IMG-20230419-WA0175
IMG-20230419-WA0175
IMG-20230419-WA0174
IMG-20230419-WA0174
IMG-20230419-WA0171
IMG-20230419-WA0171
IMG-20230419-WA0172
IMG-20230419-WA0172
IMG-20230419-WA0061
IMG-20230419-WA0061
IMG-20230419-WA0075
IMG-20230419-WA0075
IMG-20230419-WA0072
IMG-20230419-WA0072
IMG-20230419-WA0169
IMG-20230419-WA0169
IMG-20230419-WA0170
IMG-20230419-WA0170
IMG-20230419-WA0077
IMG-20230419-WA0077
IMG-20230419-WA0091
IMG-20230419-WA0091
IMG-20230419-WA0168
IMG-20230419-WA0168
IMG-20230419-WA0078
IMG-20230419-WA0078
IMG-20230419-WA0080
IMG-20230419-WA0080
IMG-20230419-WA0083
IMG-20230419-WA0083
IMG-20230419-WA0164
IMG-20230419-WA0164
IMG-20230419-WA0165
IMG-20230419-WA0165
IMG-20230419-WA0162
IMG-20230419-WA0162
IMG-20230419-WA0085
IMG-20230419-WA0085
IMG-20230419-WA0160
IMG-20230419-WA0160
IMG-20230419-WA0161
IMG-20230419-WA0161
IMG-20230419-WA0044
IMG-20230419-WA0044
IMG-20230419-WA0043
IMG-20230419-WA0043
IMG-20230419-WA0087
IMG-20230419-WA0087
IMG-20230419-WA0157
IMG-20230419-WA0157
IMG-20230419-WA0158
IMG-20230419-WA0158
IMG-20230419-WA0159
IMG-20230419-WA0159
IMG-20230419-WA0045
IMG-20230419-WA0045
IMG-20230419-WA0046
IMG-20230419-WA0046
IMG-20230419-WA0155
IMG-20230419-WA0155
IMG-20230419-WA0156
IMG-20230419-WA0156
مديرية التربية والتعليم كفر الشيخ وزارة الأوقاف وزير الشباب مجلس النواب الأوقاف التربية والتعليم القران الكريم محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. ضبط 1850 كيلو فسيخ وطن طحينة خلال حملة ببندر دسوق

بتكلفة 1.5 مليون جنيه.. وزير الشباب ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان ملعب الخادمية

رئيس جامعة كفر الشيخ يلتقي بأعضاء هيئة التدريس بكلية الذكاء الاصطناعي.. صور

وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان المقر الإداري لمركز شباب أريمون.. صور

وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يشاركان ذوي الهمم لعبة تنس الطاولة.. صور

وزير الرياضة ومحافظ كفر الشيخ يتفقدان إنشاءات مركز التنمية الشبابية بسخا..صور

محافظ كفر الشيخ: تسليم 5 عقود جديدة للمستفيدين من تقنين أراضي أملاك الدولة

يفتتح عدة مشروعات اليوم.. محافظ كفر الشيخ يستقبل وزير الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

انفلات أخلاقي.. تساؤل مثير من خالد الغندور لإدارة الأهلي بشأن كهربا

الجو هيقلب| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين خلال الـ 48 ساعة المقبلة

الزمالك أخد حقه تالت ومتلت.. تعليق مثير من ميدو على إيقاف كهربا

ولي العهد السعودي يبحث مع أبو مازن مستجدات الأوضاع بفلسطين

دعاء نهاية رمضان 2023 .. خير ما نختم به شهر الصيام

أزمة ونداء استغاثة.. توقف 39 مستشفى عن الخدمة بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان بيصورنى ودفعت ٨٠ ألف دولار عشان يطلقني..صور لعلا غانم برفقة بناتها

بعد انتشار الترمس المغشوش فى الأسواق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ