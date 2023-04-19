وكيل أوقاف كفر الشيخ يشهد تكريم 150 من حفظة القرآن الكريم| صور

شهد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، حفل توزيع جوائز حفظة القرآن الكريم بقرية روينة، البالغ عددهم 150 متسابقاً، وذلك بحضور المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والدكتور ماهر أبو عيشة، مدير الإدارات بأوقاف كفر الشيخ، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ، والشيخ ياسر الصردي، مدير إدارة أوقاف كفر الشيخ.
وحضر فعاليات الحفل -أيضاً- الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، والعمدة حمدين الغنام، ومنظمو ومنسقو المسابقة وهم: الدكتور أحمد البرلسي، وأحمد عوض الله، والمهندس إبراهيم البرلسي، والدكتور علي الكتامي، والشيخ عاصم الكتامي، الشيخ يوسف الطباخ، ومحمد فؤاد، والمهندس السيد الغنام، وفؤاد السيد، والدكتور أحمد السيد، والشيخ منصور بدير، والمهندس محمد عرفة، والدكتور محمد الدمرداش، والدكتور إبراهيم الجزار.
ووزع وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ، والقائمين على المسابقة، الجوائز المالية والهدايا العينية المخصصة للفائزين في هذه المسابقة القرآنية والبالغ عددهم 150 متسابقاً، وجرى تقسيمهم إلى عدة فئات؛ حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ نصف القرآن، وربع القرآن و3 أجزاء، وتم تكريم الفائزين وسط أجواء إيمانية رمضانية رائعة.
ووجه القائمون على هذه المسابقة القرآنية، الشكر والتقدير لمجلس إدارة مركز شباب روينة، ومسئولي الأوقاف، على إنجاح هذه المسابقة التي تسابق فيها أكثر من 1000 متسابق، وفاز فيها 150 متسابقاً من بينهم، وكذلك الشكر والتقدير لجميع المشاركين والمتبرعين بجوائز هذه المسابقة وكل من ساهم في تنظيم ونجاح الحفل الختامي لتوزيع الجوائز.