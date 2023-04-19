عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

هندسة حلوان تكشف موعد إقامة مسابقة Triple S

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 لربط الطلاب بالحياة العملية.  

وتستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.  

وكشفت ادارة كلية الهندسة جامعة حلوان أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في شهر مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية . 

وتتكون المسابقة من أربع فئات، تأتي الأولى وهي أهمها وأشهرها تحت اسم "spaghetti competition"، والثانية EPD "Egg protection devices" , و الثالثة مسابقة general competition، "earthquake competition" هي المسابقة الرابعة ، و وتمت إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية، وهي مسابقة landscape design

 

جدير بالذكر انه قد استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل إفطار رمضاني، في أجواء تعم بالفرحة والبهجة فى ظل الشهر الكريم  وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، تميز بالأجواء الرمضانية الودية .

 

الجامعات كلية الهندسة الطلاب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

ترشيحاتنا

استعدادات مديرية أمن الجيزة لتأمين ساحات صلاة العيد وحديقة الحيوان والكورنيش

كبش فداء.. غضب واسع في صفوف الجيش الأوكراني بسبب باخموت

عملوها الصغار ووقعوا فيها الكبار.. تفاصيل مقتل شخص على يد صاحب مخبز بالقاهرة

ذكر يفتح لقائله أبواب الجنة الثمانية.. لا تغفله في هذا الوقت

الإمارات تبحث مع بريطانيا سبل وقف التصعيد العسكري في الخرطوم

خروجة عيد الفطر.. أماكن وأسعار المتنزهات والحدائق والملاهي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

قشر الليمون وزيت الخروع.. طرق علاج مسمار القدم

السبت عيد الفطر بفرنسا وأستراليا | مركز الفلك الدولي يربك الدول ..تفاصيل

احذر.. عرض شائع على اللسان يكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول

فيديو

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

مستعد لرئاسة الزمالك.. ملخص تصريحات ميدو لبرنامج حبر سري| «فيديوجراف»

فجر وفساد.. الحوثيون يحولون مساجد اليمن إلى غرز |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ