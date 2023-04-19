هندسة حلوان تكشف موعد إقامة مسابقة Triple S

أعلنت جامعة حلوان عن إطلاقها العديد من المسابقات العلمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023 لربط الطلاب بالحياة العملية.

وتستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر"، وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية.

وكشفت ادارة كلية الهندسة جامعة حلوان أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة تريبل s في شهر مايو 2023 ، بمقر كلية الهندسة بالمطرية .

وتتكون المسابقة من أربع فئات، تأتي الأولى وهي أهمها وأشهرها تحت اسم "spaghetti competition"، والثانية EPD "Egg protection devices" , و الثالثة مسابقة general competition، "earthquake competition" هي المسابقة الرابعة ، و وتمت إضافة مسابقة خامسة خاصة بقسم الهندسة المعمارية، وهي مسابقة landscape design

جدير بالذكر انه قد استقبلت كلية التربية الرياضية جامعة حلوان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في حفل إفطار رمضاني، في أجواء تعم بالفرحة والبهجة فى ظل الشهر الكريم وتضمن الإفطار الجماعي حفل موسيقي لفريق كورال قصر ثقافة الجيزة، تميز بالأجواء الرمضانية الودية .