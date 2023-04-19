لأول مرة بمصر| ماراثون غنائي بـ وادى دجلة لكبار المطربين في عيد الفطر

تنظم أندية وادى دجلة، يوم الجمعة الموافق 28 أبريل الجاري، حفلات غنائية ضخمة بفروع النادي الثمانية لنجوم الغناء الكبار والشباب، احتفالًا بعيد الفطر ، وذلك في إطار خطة إدارة "وادى دجلة" لتقديم أنشطة ترفيهية متنوعة للأعضاء، واستكمالًا لنجاح حفلات النادي في تحقيق إقبال جماهيري ضخم.

وتعاقدت إدارة "وادى دجلة" مع ألمع المطربين لإحياء حفلات النادي خلال عيد الفطر، وحرصت على إرضاء كل الأذواق من خلال خريطة متنوعة من المطربين الكبار على رأسهم، أحمد سعد بفرع النخيل، ومحمود العسيلي بفرع أكتوبر (2)، وبهاء سلطان بفرع اللوتس، النجم مصطفى قمر بفرع المعادي، وإيهاب توفيق بفرع أكتوبر (1)، وحمادة هلال بفرع أسيوط، والنجم الشاب "مسلم" بفرع شيراتون، والنجمة اللبنانية نيكول سابا بفرع الإسكندرية.

وسبق أن نظمت أندية وادى دجلة، حفلات غنائية ضخمة خلال الشهور الماضية، للاحتفال بأعياد قومية وافتتاح فروع جديدة آخرها حفل للنجوم إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وهشام عباس بنادي أسيوط الجديدة، كما تعتزم تنظيم حفلًا ضخمًا بمناسبة افتتاح نادي دمياط الجديدة.

ويبلغ عدد أندية وادى دجلة 9 فروعًا منها 6 بالقاهرة الكبرى في مناطق المعادي، وشيراتون، والنخيل، واللوتس، وفرعين بمدينة السادس من أكتوبر، إضافة إلى نادي بمحافظة الإسكندرية، وناديين بمدينتي دمياط وأسيوط الجديدتين، هذا بالإضافة إلى الـWaterfront على كورنيش النيل بالمعادي وشاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية.